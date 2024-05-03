جددي سفرتك وحضري كرات الباذنجان بالجبنة لفطار لذيذ

كرات الباذنجان بالجبنة من الوصفات المبتكرة واللذيذك التي يمكنم إعدادها كسناك لذيذ أو كوجبة إفطار صحية ومميزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

كرات الباذنجان بالجبنة

طريقة عمل كرات الباذنجان بالجبن

المقادير

- الباذنجان : كيلو

- الثوم : 4 فصوص

- ريحان : قليل

- جبنة : حسب الرغبة (مبشورة)

- جبن موزاريلا : حسب الرغبة (مبشور)

- زيت الزيتون : حسب الحاجة

- البيض : 1 حبة

- بهارات : ملعقة صغيرة (إبزار)

- الفلفل الاحمر الحار : قليل

- ملح : حسب الرغبة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الشوفان : كوب

- بقسماط : 2 كوب

- صلصة طماطم : حسب الحاجة

- دقيق : حسب الحاجة





طريقة التحضير

نقشر الباذنجان ونقطعه إلى مربعات صغيرة، ثم نضيف إليه 4 فصوص ثوم، ويشوح مع القليل من زيت الزيتون.

نضع الباذنجان في إناء، ونضيف إليه الريحان المفروم وصلصة الطماطم والجبن المبشور والبيضة والإبزار والفلفل الأحمر الحار والملح والكمون والبابريكا، ونخفقه في الخلاط.

نضيف الشوفان مع البقسماط إلى الخليط، حتى نحصل على عجينة من الباذنجان.

نقسم العجين إلى قطع، ونفتحها ثم نضع فيها القليل من جبن الموزاريلا ونكورها، ونضعها جانباً.

في إناء آخر، نضع الدقيق مع التوابل وبجانبه إناء فيه بيضة مخفوقة، ونغمس الباذنجان بالدقيق والتوابل ثم البيض ثم البقسماط، ونكرر العملية حتى انتهاء الكرات، ثم ندخلها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة وتقدم ساخنة.

فوائد تناول الباذنجان

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.