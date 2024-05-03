وزارة الدفاع السورية: إصابة 8 عسكريين في عدوان إسرائيلي اتجاه الجولان السوري

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنه حوالي الساعة 05 : 22 تاريخ 5/2 /2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

أفادت مصادر سورية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فرع أمن الدولة السوري في منطقة “نجها” بريف دمشق.

قالت مصادر سورية، إن عدوان صهيوني قبل قليل على موقع للجيش العربي السوري في جنوب غرب دمشق، بالتزامن مع تحليق مسيرات استطلاعية صهيونية عند الشريط الفاصل مع الأراضي المحتلة .