حريق يلتهم مخزن حلوانى شهير بالإسكندرية

نشب حريق في مخزن حلوانى شهير بمنطقة أبى العباس بالجمرك بمحافظة الإسكندرية، عقب سلسلة من الحرائق شهدتها عروس البحر المتوسط كان ابرزها الحريق المروع الذى دمر نادى الصيادلة .

وكانت قد انقذت العناية الالهية عشرات المواطنين من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل بمخزن حلونى مشهور بمنطقة ابى العباس بجمرك الاسكندرية، كان قد فؤجئ سكان العقار الكائن به المخزن بنشوب حريق داخل المخزن قاموا على الفور باخلاء المخزن وفر السكان من العقار خوفا من امتداد النيران.

كان اللواء مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة الجمرك يفيد ورد بلاغ لادارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن حلوانى بمنطقة ابى العباس دون حدوث اصابات .

وانتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتبين اندلاع الحريق دون وجود أية إصابات أو ضحايا، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة الحريق وسؤال شهود الواقعة لبيان وجود شبة جنائية ،وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر أعلنت نقابة الصيادلة كانت أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورمحمد أنسي الشافعي، الانتهاء من رفع مخلفات الحريق الذي اندلع في ناديها البحري شرق المحافظة، وذلك قبل ساعات من افتتاحه.

وقالت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، في بيان صحفي لها، اليوم الخميس: كلنا عزيمة وإرادة وبخطى ثابتة ودعم الدولة لنا لإعادة بناء نادينا، دعمكم في خطوات هامة سويا إن شاء الله.

شهدت الإسكندرية، خلال شهر أبريل سلسلة من الحرائق أبرزها الحريق المروع الذي دمر نادي الصيادلة وحرائق بشقق سكنية بباكوس والعجمي وسيدي بشر إلى جانب احتراق 4 محال في البيطاش وكافيه بمنطقة سموحة وشقة بعمارات بيتك في النادي بسموحة