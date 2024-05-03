الحالة المرورية بكوبري أكتوبر

شهد كوبري أكتوبر وشارع رمسيس سيولة مرورية كما تعزز الإدارة العامة للمرور من تواجدها لتسهيل وصول المواطنين.



كما شهد شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة انسياب مروري وصولا إلى الدائرى وانتشر رجال المرور بكل شوارع العاصمة للعمل على تسهيل وصول المواطنين.

وكانت الحالة المرورية بنفق الأزهر شهد سيولة تامة ، فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبر والعكس، وشهدت الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس انسياب مروري.



وكانت قد شنت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية مكبرة، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين .



كما عززت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من تواجدها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى مواجهة اى معوقات مرورية.

وفى سياق اخر فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء في القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المهتمين لهم معلومات جنائية سابقة ، واعترفوا بارتكاب جرائم سابقة عن طريق استخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"، واستخدام مقص للمعادن و2 عتلة حديدية، فى تنفيذ جرائمهم، وضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش، يستخدمونه في الدفاع عن جرائمهم.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.