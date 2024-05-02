الأرصاد تُحذر من ارتفاع أمواج البحر.. ونصائح هامة لمرضى الصدر والجيوب الأنفية

يبحث الكثيرون عن تفاصيل حالة الطقس في مصر باستمرار، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدا الجمعة 3 مايو 2024.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وارتفاع الأمواج 3 أمتار فوق سطح البحر، لتسجل سرعة الرياح 60 كم على الساعة.

وناشدت "الأرصاد" المواطنين توخى الحيطة والحذر وعدم نزول مياه البحر في الأماكن التي تعلو فيها الأمواج.

أما بالنسبة لنشاط الرياح على معظم الأنحاء ستكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد مرضى الصدر والجيوب الأنفية، الالتزام بارتداء الكمامات في الشارع وإحكام غلق النوافذ منعًا لتسرب الأتربة داخل الشقق السكنية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

أما بالنسبة لحالة الطقس غدا فمن المتوقع أن تكون معتدلة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، مائلة للحرارة إلى حارة على مناطق الدلتا والقاهرة امتدادًا لشمال الصعيد، حارة إلى شديدة الحرارة، على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح في صورة هبات متقطعة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا

العظمى / الصغرى

القاهرة 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 16

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 18

العريش 26 16

رفح 23 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 13

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 15

سيوة 30 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 32 23

حلايب 28 24

أبورماد 29 23

رأس حدربة 28 24

الفيوم 31 17

بني سويف 30 16

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 32 19

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

الوادى الجديد 34 21

أبوسمبل 35 21