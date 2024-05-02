الفاصوليا بأنواعها.. فوائد لجسمك| غنية بالبروتين

الفاصوليا بأنواعها المختلفة من الخضراوات الصحية التي تتميز بسهولة تحضيرها وعناصرها الغذائية الهامة لجسمك، التي لم يعرفها الكثير، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها.

الفاصوليا

فوائد تناول الفاصوليا

1. تعد منخفضة المؤشر الغلايسيمي

المؤشر الغلايسيمي (GI) هو مؤشر يقوم بتصنيف الطعام وفقًا لتأثيره على مستوى السكر في الدم، فالأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع تعني أنها قد تسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم يليه انخفاض مفاجئ، مما يؤثر سلبًا على الطاقة لديك.

أما الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض فهي تحافظ على مستوى السكر في الدم، وتقلل من الجوع والمزاجية المرتبطة به.





2. تعد مصدرًا غنيًا بالبروتين

البروتين يعد مادة ضرورية ومهمة لجسم الإنسان، فهو يدخل في العديد من العمليات والوظائف، وبدورها تعد الفاصوليا البيضاء غنية بالبروتين، كما أنها تمد جسمك بالكربوهيدرات.

الجدير بالذكر أن كل حصة من الفاصوليا البيضاء تحتوي على 18 غرام من البروتين تقريبًا، مما يجعلها البديل عن اللحوم للأشخاص النباتيين.





3. تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة

لمضادات الأكسدة العديد من الفوائد الصحية والجمالية بالتالي تناول الأطعمة الغنية بهذه الخصائص من شأنه أن يعود بالفائدة على صحتك.

بشكل عام تتمثل فوائد مضادات الأكسدة في التحكم بمستويات الجذور الحرة في الجسم، والتي يسبب تراكمها ارتفاع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل: السكري، والسرطان، وأمراض القلب.





إضافة إلى ذلك تعمل مضادات الأكسدة على الآتي:

تعزيز صحة القلب.

تحسين قدرات العقل والدماغ.

الحفاظ على صحة العيون.

ترطيب الجلد وتعزيز صحته وسلامته.

التقليل من علامات الشيخوخة وإبطاء عملية ظهورها.





4. تمدك بالألياف الغذائية التي تحتاجها

من فوائد الفاصوليا البيضاء أنها مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية المفيدة، فهي تساعد في تحسين وتعزيز صحة عملية الهضم لديك والجهاز الهضمي ككل، والجدير بالذكر أن هناك نوعين من الألياف الغذائية:

أي تلك التي تذوب لتشكل مادة مشابهة للجل عند مزجها مع الماء، ولها العديد من الفوائد الصحية، مثل: الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وخفض الكوليسترول المرتفع.

ومن اسمها هي لا تذوب بالماء، وتمر عبر الجهاز الهضمي وتحمي من الإصابة بالإمساك والبواسير.

هذا وتحتوي الفاصوليا البيضاء على الألياف الغذائية الذائبة بالماء، فكل كوب منها يضم 54% من الحصة اليومية اللازمة من هذه الألياف.





5. تساعد في تنظيف الجسم

من فوائد الفاصوليا البيضاء أنها تحتوي على مادة تدعى المولبدينوم (Molybdenum) وهي مهمة لصحة الإنسان، إذ تستطيع تحفيز عدد من الإنزيمات التي تعمل على تنظيف الجسم من السموم.

بالتالي تناول هذا النوع من الفاصوليا من شأنه أن يساعد الجسم في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة فيه، سواء من الطعام غير الصحي أو العادات اليومية الخاطئة التي نقوم بها بشكل يومي.