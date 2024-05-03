وزارة الصحة تُدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص والشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ليلاً ونهاراً، لرفع كفاءة المنشآت الطبية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كنا قدم الشكر للدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، والدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة، وذلك بعد توجيهات الوزير بدعم المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، بعدد ٥ أجهزة أشعة تلفزيونية، تم توريدها لعدد ٥ مستشفيات، كما تم دعم مستشفيات الزقازيق العام والقرين المركزي بعدد ٢ جهاز C-ARM، والذي يستخدم لإجراء جراحات العظام المتقدمة وغيرها، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ١٢ مليون جنيه.

ووجه وكيل الوزارة؛ مديري المستشفيات بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدما الشكر لوزير الصحة، ومحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في وقت سابق إحتفالية وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بإحتفالية الوزارة بحملة التوعية ضد الاستخدام الخاطئ للمسكنات والفيتامينات والمضادات الحيوية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بمحافظة الشرقية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة رشا الشرقاوي مدير الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة.

حضر الاحتفالية كل من: الدكتورة شيماء إمام مدير عام الإدارة العامة للصيدلة الإكلينيكية بالوزارة، والدكتور وليد الأحمدي رئيس رابطة الكبد والجهاز الهضمي بالشرقية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقبب صيادلة الشرقية، والدكتور أحمد رجب مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة شريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، والدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلي الحكومي، والدكتورة رانيا خيري مدير إدارة بنوك الدم، ومحمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية.

أكد الدكتور هشام مسعود خلال كلمته على الدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ودعم وزير الصحة ومحافظ الشرقية المستمر للمحافظة، مشيدا بأداء الفرق الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية والإنجازات التي تحققت في هذا المجال من افتتاح وتفعيل قسم للصيدلة الإكلينيكية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

وأثنى على إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، بجانب مركز الأبحاث الإكلينيكية والذي أدى تميزه في نشر الأبحاث العلمية للمركز عالمياً، كما أشاد بأداء عمل المكتب الإعلامي بالمديرية، وعمل مسئولي الإعلام بالإدارات الصحية والمستشفيات بمحافظة الشرقية، في تنفيذ الحملة التوعوية لمخاطر المضادات الحيوية والتوعية بترشيد استهلاكها، وتقديم التوعية الصحية للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير المكتب الإعلامي ولرئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، ولجميع فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات.

أكد وكيل صحة الشرقية أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات، والتي تؤدي أيضاً إلي ترشيد إستهلاك الدواء، حيث تقوم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء، والمشاركة في المرور اليومي على المرضى وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض، ويقوم الفريق الإكلينيكي برصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية، ووضع الحلول، والبدائل المطروحة، وخطة تفاديها، مما يخفف من آلام المريض ويعجل بالشفاء، كما يقوم فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى داخل الأقسام الطبية.

وقدمت مدير عام الصيدلة الإكلينيكية بوزارة الصحة الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومدير عام الصيدلة، وفريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية والمستشفيات على المجهودات المبذولة داخل أقسام الكلينيكال بالمستشفيات، والتطور الملحوظ للصيدلة الإكلينيكية بالشرقية، مؤكدة الدعم المستمر من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لجميع مستشفيات المحافظة، وعلى أداء اللجنة العلمية بالمديرية.

كما أثنت على أداء المكتب الإعلامي بالمديرية، مقدمة الشكر لمدير المكتب الإعلامي، ومديرة مركز المعلومات الدوائية، على الجهود المبذولة والاستباقية في تنفيذ الحملة التوعوية لمخاطر المضادات الحيوية والتوعية بترشيد استهلاكها، والاشتراك مع الوزارة في تنفيذ الحملة التوعوية لأضرار الاستخدام السيئ للمسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات.