شيري تكشف عن السيارة "تيجو 9" PHEV 

نجحت علامة شيري التجارية في خطف الأضواء خلال مشاركتها بمعرض بكين للسيارات 2024 والذي عقد تحت شعار "طاقة جديدة، بيئة جديدة، عصر جديد"، حيث استعرضت شيري أحدث إنجازاتها في مجال الطاقة الجديدة كما كشفت عن أحدث اطلاقاتها طراز تيجو 9 الهايبرد القابلة للشحن مع حجمها الكبير وتصميمها الجديد مع العديد من تجهيزات الرفاهية التي تُعزز من مكانة العلامة التجارية وتُساهم في صعودها، في خطوة جديدة نحو دعم مستقبل الطاقة الجديدة.

بدأت قصة علامة تيجو في عام 2005 مع طرح أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وهي تيجو NCV. وعلى مدار العقدين الماضيين، اكتسبت سلسلة تيجو شهرة عالميًا وإشادة بجودتها وأدائها وتصميمها الاستثنائي الفريد. ولمواكبة التطورات المتسارعة في عالم السيارات، ولتلبية احتياجات مستخدميها المتنامية، تشرع عائلة سيارات تيجو في رحلة متجددة في إطار رؤيتها المتمثلة في “بالحب مع شيري”، حيث تلتزم بتقديم تجربة قيادة استثنائية للمستخدمين تجمع بين الذكاءً والأمان والاستدامة.

وخلال فعاليات المعرض، علق السيد تشو شاودونغ-الرئيس التنفيذي لشركة CHERY International BG، مسيرة تطور عائلة تيجو التي استمرت على مدار ال 20 عامًا الماضية، وسلط الضوء على تفاني علامة تيجو الراسخ لنهج التطوير المستمر وتوسيع نطاق منتجاتها، مؤكدًا على المكانة المتميزة التي تحظى بها سلسلة تيجو بين العائلات التي تُعطي الأولوية للتقدم المهني وتوفير الراحة والأمان لأحبائها.

الاطلاق الجديد لسيارة Tiggo 9 PHEV

يجسد موديل Tiggo 9 PHEV الجديد ذروة ابتكارات علامة شيري، حيث يعكس مدى تميزها في مجال تصميم وصناعة السيارات الحديثة. وفي هذا الإطار، ألقى السيد/ ساجدين عثمانوفيتش-مدير تصميم تيجو بشيري، الضوء على التصميم الاستثنائي لسيارة Tiggo 9 PHEV الذي يجمع بين مفهومي "الغزو" و"الحماية" بشكل فريد يجسد روح المغامرة في التصميم الخارجي والأمان في التصميم الداخلي، كما يعكس هذا المزيج الفريد رؤية علامة شيري وابتكارها الإبداعي، مما يجعل Tiggo 9 PHEV نموذجًا استثنائيًا لا مثيل له في عالم السيارات.

يتميز التصميم الخارجي لسيارة Tiggo 9 PHEV بواجهة أمامية مميزة من خلال شبكتها الهوائية والخطوط الديناميكية الانسيابية على طول الهيكل، بينما تضفي العجلات متعددة الاضلاع قياس 20 بوصة لمسةً رياضيةً على مظهرها الجذاب. أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فتضم مساحة خاصة وآمنة ومتقدمة تقنيًا، حيث تعزز الشاشة عالية الدقة HD 2.5K مقاس 15,6 بوصة، ووحدة التحكم المدمجة متعددة الوظائف سهولة الاستخدام وتبرز لمسات التكنولوجيا الحديثة داخل المقصورة. علاوة على ذلك تضفي المقاعد المصممة خصيصاً مع خياطة ثلاثية الأبعاد لمسة جمالية فائقة وتوفر راحة عالية المستوى للركاب.

كما تم تزويد سيارة Tiggo 9 PHEV بمحرك عالي الأداء سعة 2.0 تيربو بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات بقوة قصوى تبلغ 175 كيلووات وعزم دوران ذروة يبلغ 385 نيوتن متر. وباستخدام تقنية المحرك الهجين المتقدمة، تحافظ السيارة على استهلاك الوقود ليبلغ 5.2 لترًا فقط لكل 100 كيلومتر وفقًا لمعايير WLTC مما يحقق توازنًا مثاليًا بين القوة والكفاءة.

شيري تيجو 9

وفيما يخص نظام DHT الهجين بسيارةTiggo 9 PHEV، فهو يمثل ثورة حقيقية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، حيث يعمل هذا النظام المتطور على الارتقاء بأداء السيارة إلى آفاق جديدة، ويُقدم تجربة قيادة استثنائية مستدامة للمستخدمين خاصة مع وجود المحرك الكهربائي 3DHT بقوة 165 كيلو وات، مما يعزز بشكل كبير من تحسين أداء السيارة، مع وجود نطاق شامل يمتد إلى ما يزيد عن 1400 كيلومتر وفقًا لمعايير WLTCليلبي احتياجات المستخدم بشأن المسافة التي يمكن للسيارة قطعها بِشحنة واحدة ويُبشر بعصر جديد من السفر الصديق للبيئة.

كما أشار أحد خبراء الصناعة إلى أن سيارة Tiggo 9 PHEV هي إبداع جديد من شيري في مجالات الطاقة الجديدة لما تتميز به من تصميم جذاب، بالإضافة إلى تقديمها حلولًا مُبتكرة تُعالج الاهتمامات الرئيسية للمستخدمين، مثل النطاق والكفاءة. ويُمثل هذا النموذج حقبة جديدة قياسية لسيارات PHEV، بفضل تقنية الطاقة المتقدمة التي تتبناها شيري وفهمها العميق لاحتياجات المستخدم.

شيري تيجو 9

ومع الإطلاق المرتقب لإصدارات الوقود والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) لعائلة Tiggo 9 في الربع الأخير من عام 2024، تستعد Tiggo 9 لنقل سوق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة إلى عصر جديد يعتمد على استخدام التكنولوجيا، مما يمثل فصلًا جديدًا لشيري في سوق سيارات الدفع الرباعي العالمية.