نوال الكويتية تكشف تطورات حالتها الصحية بعد أزمتها الأخيرة

حرصت النجمة نوال الكويتية على طمانة جمهورها على حالتها الصحية بعد تعافيها من أزمتها الصحية.

حيث نشرت عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" قائلة: "كل الشكر لجمهوري العزيز، ولزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي بفضل الله أنا بخير، شكرًا لكم جميعًا".

وكانت تعرضت الفنانة نوال الكويتية مؤخراً لوعكة صحية مفاجئة منعتها من مزاولة نشاطها الفني، وقامت نوال بإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحتها بشكل عام بعد أن تم نقلها لأحد المستشفيات، كما أكدت صفحة الشركة المنتجة لأغانيها وألبوماتها .

جدير بالذكر أن الفنانة نوال الكويتية صدر لها أول ألبوم في عام 1984، ومعروف عنها أنها لا تضع اسم معين على ألبوماتها وتكتفي فقط بعبارة (نوال 96 نوال 98 ونوال 2000– وهكذا)، وقد سُئلت ذات مرّة عن السبب. فقالت: (لأن جميع أغنيات ألبومي أعتز بها ولذلك فإنني لا أفضل واحدة على أخرى، وأترك الألبوم بدون عنوان حتى لا أفرض على المستمع الكريم أغنية معينة، بل أجعله هو الذي يحدد). وقد صدر لها حتى الآن 16 ألبوما.

وكانت قامت الفنانة نوال الكويتية بغناء تتر مسلسل "صيد العقارب" فى رمضان 2024 بطولة النجمة غادة عبد الرازق ، والأغنية كانت من كلمات أحمد حسن راؤول، و ألحان تامر عاشور وتوزيع أحمد إبراهيم.

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على كشف كواليس تصوير مشهدها أثناء الإمساك بـ عقرب حقيقي، ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، والذي عرض في دراما رمضان 2024.

وقالت "عبدالرازق"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "On"، اليوم الثلاثاء: "صورت المشهد في 5 دقايق بالظبط ومخوفتش والله، وأثناء التصوير العقرب طار مني ووقع ونزلت جبته على الأرض".

وأضافت: "ببص قدامي 150 فرد مفيش راجل واحد اتحرك من مكانه عشان يساعدني، بعد ما حطيته قولتلهم مش عارفة أقولكم اية يا جماعة بسم الله ما شاء الله شكرا فعلاً.. أنا في ضهري رجالة".

وأكملت: "مفيش واحد اتحرك كلهم خافوا وأنا اللي نزلت جبت العقرب"، مضيفة: "العقرب صديقي الصراحة قعد معايا أسبوع لأنهم كانوا بيعذبوه عذاب بشع استخدموا الكهرباء عشان السم ينزل من الديل بتاعه".

أكدت النجمة غادة عبد الرازق، إن " العند " تسبب لها في اتخاذ قرارات خاطئة في حياتها، لافتة إلى مقولة " العند يولد الكفر “كانت تنطبق على بعض القرارات ”.



وحول شعورها بالندم لاتخاذها بعض القرارات الخائطة بسبب العند قالت: "بالفعل هناك بعض القرارات ندمت عليها في حياتي وشغلي لم تكن صحيحة كنت متسرعه والعند أيضاً ".



وأضافت : " طبعا لما كبرت أصبحت أكثر ذكاء وأقل عنداً .

وتابعت: عقلي بالفعل بيغلب المشاعر ومعنديش وقت للمحاربة الشوية الي باقيين عندي بقوا منصبين على حياتي الشخصية وروتانا بنتي وأحفادي واهلي وللعمل فقط لاغير مابقاش عندي أي فرصة للتفكير في تصفية حسابات أو افكر أو أخطط ".



وحول القرار الذي لو عاد الزمن بها ستقول لنفسها أنها يجب أن تغيره كان ردها مفاجأة من العيار الثقيل : " مكنتش هخش التمثيل بالرغم من أن مجال التمثيل فادها كثيراً ووضعها في مكانة هيبة ومنحها حب الناس لكن أخد مني حاجات كتيرة اوي أوي في حياتي أثرت عليا ".

أبطال المسلسل

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.