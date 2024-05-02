الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إتاحة ملفات تقييم الأداء على منصة أبنائنا في الخارج

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبنائنا في الخارج ( 2023-2024). 

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جاء ذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث). 

رابط تحميل ملفات تقييم الأداء

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات تقييم الأداء "الأنشطة" (اضغط هنا).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة والتي تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس)، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة (اضغط هنا). 

ومن المقرر أن يتم إتاحة تحميل وإرسال ملفات تقييم الأداء أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين من تاريخه، بحيث يكون آخر موعد لرفع ملفات تقييم الأداء "ملف الأنشطة" بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم عقد امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.

رابط أرقام جلوس أبنائنا في الخارج 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي مخصص للحصول على أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024. 

وللحصول على أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية (اضغط هنا). 


 

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