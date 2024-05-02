الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قرار خاص لجوميز لبدلاء الزمالك بعد الفوز على البنك

بوابة الوفد الإلكترونية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي بمسابقة الدوري، فقرة تدريبات خاصة عقب انتهاء اللقاء باستاد القاهرة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال.
جاء خوض اللاعبين البدلاء في مباراة اليوم لهذه الفقرة بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، للحفاظ على اللياقة البدنية لهم.
وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة

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