الخميس 02 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فلسطين تطالب بمنح إقامة مؤقتة لمن دخلوا مصر خلال حرب غزة (فيديو)

دياب اللوح- السفير
دياب اللوح- السفير الفلسطيني

طالب دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، بإصدار إقامة مؤقتة لمواطنيه ممن دخلوا مصر خلال حرب غزة. 

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وأضاف خلال لقائه مع قناة “العربية”، الخميس، أن الأعداد في حالة ازدياد بشكل يومي، إذ كان عدد ممن دخلوا مصر قبل الحرب وينتظرون العودة إلى غزة عدة آلاف، وذلك بعد انتهاء أعمالهم ومصالحهم وأشغالهم.

وأوضح أنه خرج أيضا حتى 31 مارس الماضي 85 ألف مواطن فلسطيني خلال الحرب على غزة لاعتبارات واحتياجات إنسانية، وفق إحصائية إبريل الماضي. 

وأكد اللوح أن تصريح الإقامة له علاقة بإلحاق الأطفال بالمدارس، وفتح حسابات في البنوك، واستلام تحويلات مالية، والحصول على تأشيرات للسفر خارج مصر والعودة إليها من الخارج.

وأشار إلى أن الإقامة المؤقتة مطلب أساسي لأبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه يستقبل وفودا بشكل يومي من الذين خرجوا من غزة أو وصلوا إلى القاهرة من غزة فئات وشرائح متعددة ومختلفة.

إعادة إعمار غزة

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، أن إعادة إعمار غزة مهمة لم يتعامل المجتمع الدولي مع مثلها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعمار قطاع غزة ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 34596 قتيلا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم، خلال 24 ساعة وحتى صباح الخميس، تسجيل ما لا يقل عن 28 قتيلاً إضافيا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن عدد المصابين وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 51 مصابا، وارتفعت بذلك حصيلة الجرحى إلى 77816 في الحرب المستمرة منذ أكثر من 200 يوم.

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