مياه الفيوم تنظم ندوات توعية بقرى بريشة وشعلان بيوسف الصديق

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن إدارة التوعية بالتعاون مع إدارة القوافل الطبيه بمديرية الصحة بالفيوم قامت بتنفيذ ندوات توعية للمترددين على القوافل الطبية بقرى بريشه الغربية وشعلان بمركز يوسف الصديق، وذلك لنشر ثقافة وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه ضمن خطه شهرية يتم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة القوافل وتستهدف جموع المواطنين داخل عزب ونجوع وقرى المحافظة.

وأضاف أن الهدف من تنفيذ مثل هذه الندوات خاصة في أماكن تجمعات المواطنين بالقوافل الطبيه هو توعيتهم بأهمية مياه الشرب وضرورة الحفاظ على كل نقطه مياه من الأهدار واستخدامها قدر الاحتياج والحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وعدم إلقاء أى مخلفات أو حيوانات نافقة بداخلها مما تتسبب في نقل العديد من الأمراض المصابه بها هذه الحيوانات خاصه ونحن نستخدم هذه المياه في العديد من الأغراض كمياه للشرب بعد اعمال تنقيتها داخل المحطات ولرى الأراضي الزراعية، بجانب تعريفهم بالمشروعات والبنيه التحتية التي تم تنفيذها داخل مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من مياه الشرب والصرف الصحى والمبالغ المالية التي تم توجيها لتنفيذ هذه المشروعات.