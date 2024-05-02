أحمد حمدى الأفضل فى لقاء الزمالك والبنك الأهلي

حصل أحمد حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب فى لقاء الأبيض أمام البنك الأهلي والذي انتهى منذ قليل بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه أحمد مصطفى زيزو من ضرية جزاء فى الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول ليرتفع رصيد الزمالك إلى ٢٤ نقطه متساويا مع الأهلى محتلا المركز الثانى عشر فى جدول المسابقه وله ست مباريات مسجله. وحرص التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمؤزارة الأبيض في مباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب سيف الجزيري عن الفريق في لقاء اليوم للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد –أحمد حمدي .

خط الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وحسام عبد المجيد وياسر حمد ومحمد شحاتة وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وناصر منسي.