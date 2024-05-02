عكاوي: برامج جامعة قنا التكنولوجية تحقق التكامل ومشروع المثلث الذهبي

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة التكنولوجية تتميز بأنها تقع على رأس مشروع "المثلث الذهبي" والذي يحوي العديد من الخامات والمعادن التي تتوزع على العديد من المحاجر والمناجم.

وأوضح أن من بين البرامج المقترحة ما يرتبط بمشروع المثلث الذهبي الذي يعد أحد اهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقه جنوب مصر والذي يسهم اجتماعيا في توفير فرص عمل للمواطنين.

وتابع أن من هذه البرامج أيضا ما يرتبط بصناعة الأسمنت والألومنيوم والسكر ومواد البناء والذي تمتلك فيها منطقه جنوب الصعيد بطبيعتها الجيولوجية كمية هائلة من خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء

وأضاف أن البرامج تضمنت أيضا ما يخدم صناعات السكر والصناعات التكاملية لما تحظي به المنطقة من مساحات شاسعة من زراعات قصب السكر والعديد من مصانع السكر.

وأيضا من بين البرامج المطروحة ما يخدم التوجهات الحديثة في استخدام الأجهزة الذكية والشبكات في الإقليم والذي أصبحت فيه الأجهزة الذكية جزء لا يتجزأ من النظام البيئي الرقمي

الزيارة

واستقبل الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة الهندسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارتهم الميدانية لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية.

أعضاء اللجنة الزائرة:

ضمت اللجنة المهندسة أمل شعبان عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة التعليم العالى والمهندس محمد حسين جادالله مدير عام الإدارة الهندسية بالوزارة، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس قسم التخطيط بالإدارة الهندسية والمهندسة صفاء عوض بالإدارة المركزية للشئون الهندسية والإدارية، وعدد من أعضاء الإدارة.

الإستفادة من الأصول:

واستعرض رئيس الجامعة خلال استقباله للجنة أبرز الإمكانيات المادية والبشرية بالجامعة الأم (جامعة جنوب الوادي) التي ستساهم في إنجاح مشروع "جامعة قنا التكنولوجية" مثلما ساعدت من قبل في إنجاج مشروع "جامعة جنوب الوادي الأهلية"،

وقال رئيس الجامعة، إن رؤية قيادة الجامعة تركز على التكامل والاستفادة من الأصول المادية والموارد البشرية المتاحة في الجامعة الأم خاصة الأصول باهظة التكلفة مثل المستشفيات الجامعية والصالات الرياضية والفنادق الجامعية والمكتبات وغيرها من أجل تعظيم الاستفادة والحد من النفقات.

وتستطيع هذه الأصول أن تخدم جميع المؤسسات التعليمية بقنا حالياً ومستقبلاً في ضوء رؤية بعيدة المدى تسعى إلى إنشاء "مجمع التعليم العالي بقنا" شاملاً التعليم الحكومي والأهلي والتكنولوجي والالكتروني والدولي وما يستجد مستقبلاً من أنظمة تعليمية

الجامعة التكنولوجية:

وأضاف رئيس الجامعة أن برامج الجامعة التكنولوجية المزمع إنشاءها مهمة جداً لخدمة مجتمع قنا ومحافظات اقليم جنوب الصعيد بأكمله، وستستفيد هذه الجامعة من الامكانيات المتاحة حالياً في الجامعة الأم.

وتابع أن الجامعة الأم خططت بصورة شاملة وبرؤية مستقبلية نحو تجهيز المرافق للربط عليها من قبل أي جامعة وليدة تنبثق من رحم الجامعة الأم، وقد تم ذلك بالفعل حينما دعى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية،

فقد وجدنا أن ذلك فرصة كبيرة لنا في جامعة جنوب الوادي حيث لدينا الأرض والتي لها سور وبوابة ومطلة على الطرق الرئيسية (طريق قنا سفاجا السياحي) ومتاحة للربط على المرافق بجميع أنواعها من مياه وصرف وكهرباء وغاز وانترنت، كما أنها مؤمنة ضمن منظومة الأمن الجامعي.

وأورد رئيس الجامعة أن الجامعة بادرت بتقديم ملف لإنشاء "جامعة قنا التكنولوجية" على مساحة 27 فدانا؛ في إطار الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والطفرة التنموية التي يحظى بها إقليم جنوب الصعيد واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

والتي تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل وتوفير فرص عمل وكوادر بشرية مدربة بإقليم جنوب الصعيد، وربط البحث العلمي بالصناعة وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية المختلفة لتحقيق التقدم للتنمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في نطاق الصناعة.

جولة اللجنة:

ورافق رئيس الجامعة أعضاء اللجنة أثناء معاينتها احداثيات قطعة الأرض والوقوف على مدى صلاحيتها واستيفائها لكافة الشروط التى يجب توافرها لإنشاء الجامعة، وتقع هذه الأرض داخل الحرم الجامعى لجامعة جنوب الوادى بمساحة ٢٧ فدان لها اسوار من جميع الجهات وبوابة رئيسية على طريق قنا - سفاجا السياحى وبوابة أخرى على جامعة جنوب الوادى الأهلية.

كما رافق رئيس الجامعة اللجنة فى جولة تفقدية لاهم منشآت الجامعة شملت المستشفيات الجامعية ومستشفى العلاج الطبيعى وقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وجامعة جنوب الوادى الاهلية والمدن الجامعية للوقوف على الامكانيات المتاحة التي ستستفيد منها الجامعة التكنولوجية ضمن النظرة التكاملية والشاملة .

حضور المقابلة:

حضر المقابلة، الدكتور فرج خضارى عميد كلية الهندسة والدكتور محمد إسماعيل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والدكتور أشرف أبو الوفا عميد كلية الصيدلة والدكتور محمود الشاذلى عميد كلية العلاج الطبيعى.

والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و شوقى امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة والمهندس محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية.

و مبارك احمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والأستاذ مصطفى داوود مدير عام الأمن الجامعي والأستاذ أحمد حمدى المدير التنفيذي لمكتب رئيس الجامعة