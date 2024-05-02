«رانيا»: «البيه» ضحك علىّ واستغلنى فى تصفية حساباته

النيابة تحقق فى فيديو ضحية الابتزاز:

المجلس القومى للطفولة يرعى الفتاة القاصر

وقفت فتاة قاصر أمام الكاميرا، وبقلق رددت كلمات قاسية، فحواها أنها تعرضت للاغتصاب على يد شخصية عامة «وذكرت اسمه بالكامل، صمتت لبرهة تستجمع ذاكرتها، أو تستمع لشخص آخر خارج الكادر يلقنها، لتكمل أن المتهم ساومها على شرفها، واستولى على مبالغ مالية كانت بحوزتها، مقطع فيديو مدته 3 دقائق أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مطالبات بحق الصغيرة.

سجلت «رانيا. م»، صاحبة الـ15 عاما، الفيديو الذي طلبه من خلاله رجل الأعمال والمنتج الشهير «مدحت. ا»، 48 عاما، الذي وعدها بتحقيق حلمها في التمثيل، والمشاركة في أعمال الفنان محمد رمضان وعلي ربيع، أعطاها قطعة شيكولاته لتنصرف إلى أهلها، يراودها شعور غريب، فرحة ممزوجة بخوف، هل اقتربت من تصبح نجمة مشهورة تحقق حلمها وتساعد أسرتها الفقيرة، أم أخطأت وأساءت لسمعتهم.

حلمها أن تصبح فنانة

تقول الفتاة القاصرة رانيا لـ«الوفد» هناك رجل أعمال شهير في منطقة أكتوبر، نعمل لديه وهو يساعدنا، له علاقة بالفنانين، تحدثت معه كثيرا عن حلمى أن أصبح فنانة مشهورة، انتشل أسرتى من تحت خط الفقر، وعوضها عن سنوات عمرهم التي أفناها في أعمال لا يكفي أجرها غير الطعام والشراب، ضحك رجل الأعمال على كلماتي وانصرف.

وتابعت رانيا: «مدحت بيه»، ساعدنا كثيرا، من الصدقات التي يقدمها لنا، حتى جاء اليوم المشئوم، أخبرني أنه وجد لي فرصة حتى يحقق حلمي «وقالي لي: هتمثلي مشهد اغتصاب يا رانيا وأنا ابعته للفنانين والمخرجين»، فرحت كثيرًا، أخيرا ضحكت في وجهي الدنيا، وسرحت بخيالي وأنا أرتدي أغلى الملابس، والجماهير تريد أن تلتقط صورا معي، لا أعلم أنه فخ، وأنا مجرد وسيلة يستخدمها هذا الشيطان ليصفي حساباته مع صحفي شهير.

مشهد اغتصاب

وأضافت الفتاة الضحية: قطعى هدومك وقولي إنه «محمد. ع1»، اغتصبني واستولى على مبلغ 20 ألف جنيه، وأن هذا التصوير ما هو إلا مجرد بروفة تمثيلية، ولن يعرض على أى منصة و لن يشاهده أحد إلا اللجنة المنظمة للمسابقات الفنية والأعمال التمثيلية.

استجبت لرغبته، لكني لم أقطع هدومي، وصورت المشهد المطلوب 5 مرات، حتى رضى عن أدائي، وأنا لا أفهم ما أقول، أحفظ ويلقني هو الكلمات عندما أخطئ من خلف الكاميرا.

وأوضحت الضحية «رانيا رجعت لأسرتي وأخبرت أمي بعدما تسرب القلق لنفسي، هرولت والدتي إليه لتسأله عن فيديو ادعاء اغتصابي على يد صحفي شهير، أقنعها أنه مشهد تمثيلي، وأنه سيكون نافذة جديدة لنا على الدنيا.

رجل الأعمال يتكفل بنفقات زواج رانيا

وبجوار «رانيا» تجلس والدتها تتأمل طفلتها المنكسرة، وتستسلم لعيونها الباكية تفيض بالدموع، وضعت يدها على وجهها تخفي سيل الدموع المتساقطة على وجنتيها كقطرات المطر، وتلتقط طرف الحديث لتكمل، قال لي رجل الأعمال الشهير: بنتك هتبقى ممثلة مشهورة متخفيش، وده مجرد «اسكتش» سأعرضه على المخرجين، وسوف تتكفل بنفقات ابنتك، و تجهيزات عرسها، سأدفع لكم 200 ألف جنيه.

انتشار الفيديو على مواقع التواصل

وأضافت «والدة رانيا» فتاة أكتوبر، مرت الأيام وفجأة تغيرت نظرات الناس لنا، من احترام لاحتقار، فإذ رجل الأعمال نشر وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر هجوم كبير على طفلتي، وآخرون متعاطفون معها، ويطالبون بالقبض على المتهم المذكور، لا نعلم أنه شخصية حقيقية، وأنه خصم لـ« مدحت. أ»، الذي استخدم صغيرتي «رانيا» لتصفية حسابات بينهما ويبتزه.

وأردفت الأم: حياتنا انقلبت رأسا على عقب، اتكسرنا في المنطقة، مدينة 6 أكتوبر، حتى أفراد عائلتنا تشاجروا معنا، نظرات الناس تأكلنا، والناس يتهمون زوجي بأنه لم يستطع الحفاظ على ابنته، وغلبها البكاء فسكتت تجفف وجهها المُببل بالدموع.

ويعود الحديث لضحية فيديو الابتزاز «رانيا»، لتكمل: تخلى عنا الأقارب حتى أن أحد أقاربي كنا متواعدين أن نتزوج عندما أكبر، قال لوالدي كلمة تمنيت أن تبتلعنى الأرض قبل أن أسمعها «انت عايز تلبسني بنتك».

وتابعت رانيا:عاد والدي إلى المنزل، انهال علي بالضرب المبرح وعندما علم حقيقة الأمر وأنني غير مذنبة وانما وقعت في فخ لا أعلمه ، بعدما جاء إلينا الصحفي المذكور في الفيديو، وحررنا محضرا في قسم شرطة أكتوبر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القومي للأمومة والطفولة يراعي رانيا

تكفل المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس، برعاية الطفلة القاصر رانيا محمود، بسبب ما اقترفه رجل أعمال بمدينة السادس من أكتوبر من استغلال وإجبار بدني ونفسي وتحايل على تصوير مشهد لقنه لها وأجبرها على خلع غطاء رأسها وطالبها بتقطيع ملابسها وخلعها والادعاء على صحفي يعمل في كشف ملفات الفساد بادعاءات يعاقب عليها القانون.

وقال الدكتور صبرة القاسمي المدعي بالحق المدني في قضية رانيا فتاة الاغتصاب بأكتوبر، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 748204 لسنة 2024 عرائض النائب العام ضد رجل أعمال بمدينة السادس من أكتوبر، الذي أحاله إلى نيابة أكتوبر الكلية التي وجهته إلى نيابة أول أكتوبر برقم 2375 لسنة 2024 التي تمارس التحقيق، يتهم منها استغلال وإجبار قاصر والتحايل عليها لتصوير مشهد على هاتفه، وايهامها بتوصيله لعدد من الفنانين والمخرجين، ولقنها اسم صحفي لتدعي عليه ادعاءات يعاقب عليها القانون مثل النصب عليها ومحاولة اغتصابها.

وأوضح القاسمي أن الفتاة تعرضت لمضايقات مادية وجسدية ونفسية هي وأسرتها البالغ عددهم 6 أشقاء ووالدها الذي تدهورت حالته الصحية بعد الواقعة ووالدتها وآخرها الاعتداء عليهم في منطقة سكنهم وفي داخل مسكنهم، ما اضطره إلى تقديم بلاغ لنيابة أكتوبر لعدم تعرض رجل الأعمال صاحب السطوة وأتباعه للطفلة القاصر رانيا وأسرتها.

ومن حانبه قال الصحفي «محمد. ع »، إن هناك رجل أعمال في منطقة 6 أكتوبر، متعمد الإساءة إلىّ، والطعن في سمعتى وأهلي ومهنتي مستغلا سطوته وأمواله في تحريض فتاة قاصر على التشهير بي، لابتزازي ومنعي من ممارسة عملي الصحفي.

وأوضح، أن المؤسسة الصحفية التابع لها كلفتني بعمل تحقيقات كاشفة لحالات الفساد، في منطقة 6 أكتوبر وهو ما تعارض مع مصالح رجل الأعمال «مدحت. ا» الذي طلب منى مرارا أن أوقف كتاباتي، لكني رفضت الانصياع لرغبته.

وأشار الصحفي إلى أنه تفاجأ باستغلال رجل الأعمال للفتاة لكي يمنعه من الاستمرار فى كشف أوجه الفساد المتعلقة بالمتهم والتغاضي عن إهدار المال العام والاستيلاء عليه.

وتابع، أن رجل الأعمال حرض شخصا آخر بعمل فيديو يدعي حصولي على مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة لتسهيل بعض المخالفات لهم داخل مدينة 6 أكتوبر.