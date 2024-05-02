والي الخرطوم يدعو بنك لاستكمال خدماته باستعادة خدمتي الإيداع والسحب

عقد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماعاً اليوم الخميس، مع مديري فروع البنوك التي استأنفت نشاطها مؤخرا بالخرطوم وهي الخرطوم، النيل، أم درمان الوطني، الزراعي السوداني.

وتناول الإجتماع بالبحث وسائل قيام البنوك بخدماتها كاملة تجاه المواطنين خاصة الإيداع والسحب وتمكين المواطنين من الحصول على كل الخدمات.

قال ممثلا بنك النيل وامدرمان أن هناك إقبال كبير على الايداع والسحب وفتح الحسابات الجديدة.

واكدا نجاح الخطوة فيما طالب ممثل البنك الزراعي ضرورة التواصل مع بنك السودان لزيادة سقف التمويل الاصغر للمزارعين من مليون وخمسائة الى خمسة مليون، مدير فرع بنك الخرطوم.

قال هناك اقبال كبير على خدمات البنك ما عدا السحب والايداع والذي لم يدرج في خدمات البنك حتى الآن.

والي الخرطوم قال أن بنك الخرطوم قدم خدمة كبيرة عبر تطبيق بنكك خلال فترة الحرب غير أن خدمات البنك لن تكتمل الا باستعادة خدمتي الإيداع والسحب بفروعه بولاية الخرطوم.

واكد الوالي استعداده تقديم أي دعم للبنك الخرطوم ليتمكن من إستعادة كامل خدماته ورحب بخطوة البنك القادمة بافتتاح ٣ افرع اخري بكرري وامدرمان.

والي الخرطوم يعلن موافقة البرهان على توصية اعلان حالة الطواريء بالخرطوم .

حالة طوارئ في الخرطوم

قدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم تنويرا لاجتماع اللجنة العليا للطواريء وإدارة الازمة بالولاية على صدور قرار من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطواريء.

وقال الوالي أن الأيام القادمة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطواريء فيما وافق رئيس مجلس السيادة على توصية الولاية بالتعامل مع الوجود الأجنبي الذي أصبح يشكل تهديداً للأمن القومي.

ويشارك أفراد منهم في القتال الى جانب المليشيا المتمردة وستعمل الولاية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين للتعامل مع ملف الاجانب.

وشدد الإجتماع على كافة الجهات الاعضاء في لجنة الطواريء التقيد التام بتنفيذ قرارات وموجهات اللجنة.

حيث أكد الرئيس المناوب للجنة إيهاب هاشم أن أغلب القرارات والتكليفات قد جرى تنفيذها ويجري العمل في النسبة المتبقية.

في سياق مختلف إستمع الإجتماع الى تقارير حول الخدمات الأساسية خاصة توفر أدوية الطواريء وادوية الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة أن هناك توفر في هذه العلاجات أما النقص في بعض الأدوية يرجع الى توقف الشركات المستوردة عن العمل.

وطالب الاجتماع وزارة الصحة باتخاذ الآليات الكفيلة باستمرار توفر الدواء كما وجه الإجتماع إخضاع عمل المنظمات والمبادرات لمعايير الأمن القومي والسيادة الوطنية.



كما وجه الاجتماع مفوضية العون الإنساني بمتابعة تنفيذ نتائج زيارة وفد المفوضية السامية للاجئين ومعتمدية اللاجئين.

و أطمأن الإجتماع على العمل الجاري لتوصيل الكهرباء لمنطقة أمدرمان وتأهيل محطة مياه بيت المال وطالب بالاسراع في صيانة كسر الخط الرئيسي، الناقل للمياه بشارع الوادي أمام مقابر أحمد شرفي فيما وصلت لمقر محطة مياه المنارة ٥٠ طنا من مواد التنقية (بوليمر) كتبرع من منظمة اليونسيف.

كما اطلع الإجتماع على سير برنامج تأهيل الطرق المزلقانات التي تأثرت من جراء سيول العام الماضي.

واشاد الإجتماع بمبادرة شباب الكشافة للمساهمة في اعمال اصحاح البيئة وحملة التبرع بالدم وتوفير الوجبات للمستشفيات والشراكة مع المحليات لتوزيع الاغاثات.