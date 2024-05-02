ارتفاع ملحوظ لمبيعات الفضة فى مصر 

اثبتت دراسة حديثة أن هناك ارتفاع ملحوظ في مبيعات الفضة نظرا لانخفاض سعرها وإدراك المواطن أن الفضة وعاء ادخاري مثل الذهب، كما أن جميع الأبحاث الاقتصادية توصي بالاستثمار فيها نظرا لانخفاض سعرها الآن.



أكد ذلك محمود نجم الدين رئيس احدى مؤسسات الذهب والفضة موضحا أن القاعدة معروفة في قانون الأسهم، أنه عند شراء سهم ينبغي أن نشتري سهم منخفض لأنه سيرتفع حتما، وبالتالي لانحبذ شراء سهم مرتفع لأن الاحتماليه الأكبر في الانخفاض، وبذلك يدرك المواطن مقدار تفوق الفضة علي الذهب على الأقل في الوقت الحالي.

تعتزم مؤسسة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة الخام، افتتاح 4 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك بمناطق الصاغة والتجمع الخامس و محافظة الإسكندرية، أما الفرع الأخير سيكون في إحدى محافظات صعيد مصر، وجاري تحديد المحافظة.

وأوضح أن الخطة التوسعية كانت تتضمن 3 مراحل، الأولى تشمل سبائك الفضة والثانية سبائك الذهب، أما المرحلة الثالثة ستكون للمشغولات الذهبية والفضية للقطاعين الجملة والقطاعي، منوها أنه تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الثالثة جاري التجهيز لها حاليا ليتم تدشينها مع الافتتاح والذي من المقرر أن يكون قبل عيد الأضحى مباشرة.



أقل سعر مصنعية

وأضاف نجم الدين أن السبائك تعتبر أقل سعر مصنعية وأعلى نسبة كاش باك في مصر حيث في حال دفع المصنعية يكون نصفها كاش باك، بجانب أن لديها 42 موزع على أنحاء الجمهورية، فضلا عن استخدام الخام الذهب والفضة السويسري والذي يحمل عيار 999.9.



وعن حركة سوق الذهب حاليا، قال إن حركة البيع والشراء متوسطة وتكاد تكون مستقرة، نظرا لملائمة السعر المحلي مع السعر العالمي حاليا .