انطلاق برنامج سفراء التميز في معهد إعداد القادة (صور)

تحت شعار سفراء التميز، شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق البرنامج التدريبي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج.

وتقام فعاليات برنامج سفراء التميز تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

أهمية برنامج سفراء التميز

ونقل الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، تحيات وزير التعليم العالي ، مثمناً الدور البارز لقطاع الشئون الثقافية والبعثات في الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للخارج.

وأكد أن شباب أعضاء هيئة التدريس هم مستقبل الوطن البحثي وسفراء التميز وواجهة مصر بالخارج، داعياً إياهم للجد والاجتهاد نحو التفوق والتميز.

وأكد مدير معهد إعداد القادة، أن برنامج سفراء التميز يسهم في توفير التدريب على المهارات العلمية المحددة التي يحتاجها معاونو أعضاء هيئة التدريس أثناء سفرهم للخارج.

ولفت مدير معهد إعداد القادة إلى أهمية تزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتمثيل مصر بالخارج بشكل مشرف، نظرًا للدور الكبير الذي يحققه أعضاء هيئة التدريس في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت نهى السيسي، المدير المالي للمبادرة المصرية اليابانية، الحقوق المالية للمبعوثين وفقاً لأنواع الإيفاد، والإجراءات اللازمة للحصول على تأكيد الحجز و التأشيرات وتذاكر السفر، إلى جانب أنواع المعاملات المالية بالخارج وإجراءات الحسابات والصرف والمد بعد انتهاء الإيفاد.

محاضرات برنامج سفراء التميز

ويتضمن برنامج سفراء التميز العديد من المحاضرات المتنوعة، منها محاضرة بعنوان "الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات"، وأخرى عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ومحاضرة بعنوان الحقوق المالية الخاصة بإدارة البعثات، وأيضًا محاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

كما يتضمن برنامج سفراء التميز ورشة عمل أونلاين عن المكاتب الثقافية بالخارج، وورش عمل ذاتية عن التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق.