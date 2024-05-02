طب جنوب الوادي تحصد المركز الأول في منافسات جائزة التميز الحكومي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، نتائج جائزة المؤسسة المتميزة ضمن منافسات جائزة جامعة جنوب الوادي للتميز الحكومي بعد اعتمادها من إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ رئيس الجامعة الكليات الفائزة حيث حصل على المركز الأول كلية الطب، المركز الثاني كلية التربية بقنا، المركز الثالث كلية التربية بالغردقة، المركز الرابع كلية الصيدلة، المركز الخامس كلية الهندسة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه الفرق الثلاث الأولى ستمثل الجامعة في منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي على المستوى القومي بالإضافة لكليات الآداب، العلوم، التربية النوعية.

وهي الكليات التي ينتمي إليها فريق عمل ادارة الجائزة بالجامعة ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل الجائزة بالجامعة ومختلف اللجان والمنسق العام ومنسقي الكليات وفريق التقييم الداخلي.

وأشار رئيس الجامعة، إلي اهتمام الجامعة بتطوير منظومة التميز المؤسسي بالجامعة حيث تم استحداث وحدة التميز المؤسسي حرصا على استدامة المنظومة ودعم التنافسية وتطوير الخدمات المقدمه للجمهور

قرارات مجلس الجامعة:

وأقر مجلس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، الموافقة على قرارات جديدة تضمنت الموافقة على درجات علمية وإنشاء نادً رياضي، وبرامج دراسية.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، على إشهار نادي رياضي للعاملين بالجامعة بإسم ( نادي جامعة جنوب الوادي الرياضي ).

وذلك لنشر التربية الرياضية والبدنية وشغل أوقات الفراغ بين منتسبي الجامعة ، وللمنافسة الرياضية بين الجامعة والأندية الأخري علي مستوي الألعاب الفردية والجماعية.

كما وافق المجلس على إنشاء جمعية مبادرة الخير بجامعة جنوب الوادي وتشكيل مؤسسين الجمعية وعددهم خمسة عشر عضوا .

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على استحداث برنامج ( طب وجراحة الفم والأسنان ) بالجامعة الأهلية - بجامعة جنوب الوادي الأهلية مع اعتماد لائحة الساعات المعتمدة وتعديلاتها والمعمول بها في كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي الأم للدراسة ببرنامج ( طب وجراحة الفم والأسنان ) بالجامعة الأهلية.

ووافق المجلس ايضا على عقد المؤتمر السنوي الخامس لقسم ( الجراحة العامة ) بكلية الطب وذلك في الفترة من 26 الى 29 نوفمبر القادم.

كما وافق المجلس ايضا على إنشاء مركز التميز في التعليم الطبي والخدمات الطبية الخاصة ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة وكلية الطب بجامعة جنوب الوادي.