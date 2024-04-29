القومي للمرأة ينظم برنامجًا تدريبيًا حول "منهجية حوار الأجيال"

انطلقت صباح امس فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "منهجية حوار الأجيال" والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدار أربعة أيام استهدف ٤٨ ميسرة ومتطوع فى محافظتي الجيزة والشرقية، وذلك لإطلاق حوار مجتمعي موسع بين الأجيال المختلفة.

وأشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن البرنامج التدريبي يتضمن جلسات مهارات الاستماع والحوار بمنهجية الاستماع الايجابي لجميع الاطراف واحترام الاختلاف بالإضافة إلى فهم التقاليد ومعالجة آثارها الضارة مشيرة إلى ان البرنامج التدريبي سيتم إطلاقه كمرحلة تجريبية في قريتين بمحافظة الجيزة وقرية بمحافظة الشرقية ننشر فيها التوعية بمخاطر الممارسات الضارة ضد المرأة والفتاة مثل الزواج المبكر و الختان والعنف ضد المراة تمهيدا لاطلاقه في عدد أكبر من القرى التي ينتشر بها هذه الممارسات السلبية

واشارت ان المنهجية الجديدة ستعمل جنب الي جنب مع حملات طرق الابواب و لقاءات التوعية المختلفةُ التي يطلقها المجلس في هذا الخصوص خاصة انه هذه المنهجية تعطي دورا اكبر للمتلقي للفهم واعادة التفكير ويعطي فرصة اقوى ووقت اطول للقائمين على التوعية لمناقشة كل المعتقدات و الحجج والأسانيد و الدفع بالملتقى للتخلي عنها بمحض ارادته.