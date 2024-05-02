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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يدعو إلى تبنى منهجية عربية استباقية لاقتصاد رقمي ريادي يواكب التحديات الراهنة

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي


أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي في البلدان العربية، وحتمية التحول الرقمي لتحقيق نهضة اقتصادية عربية، لتحقيق التوازن والتكامل الإقليمي وتفعيل الدور العربي في ظل التحولات المتسارعة سياسيا واقتصاديا، داعيا إلى ضرورة تبني منهجية استباقية ترتكز على تصميم الرؤى والأهداف وتطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ترسي دعائم اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات الوطنية والحلول التكنولوجية، ويشكل نموذجاً متقدماً يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي العربي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، معالي السيد أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي بالمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار الزيارة التي يقوم بها على هامش اجتماعات مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان .

وأكد الهناندة الدور الرائد للبرلمان العربي ومساندته للقضايا العربية كونه صوت حقيقي معبر عن الشعب العربي الكبير، ودعمه للبرامج الرقمية والحلول المبتكرة التي من شأنها تعزز تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ومثنيا على دور مجموعة العمل رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في خدمة العمل العربي المشترك من خلال إيجاد منظومة قانونية ومؤسساتية شاملة يتم في إطارها تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في البرلمانات العربية، مشيرا إلى سعي الوزارة للتعاون المشترك مع البرلمان العربي وتقديم الخبرات وبرامج التحول الرقمي التي تسهم في الوصول لبرلمان عربي إلكتروني ينهض بالعمل البرلماني.

واطلع الهناندة، وفد مجموعة العمل البرلمانية برئاسة "العسومي"، على أهم البرامج والمبادرات التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والريادة، ضمن خططها الاستراتيجية في تلك المجالات.

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