رغم انخفاض أسعار السمك.. إقبال محدود على شراء الفسيخ بالإسكندرية

شهدت محلات بيع الفسيخ والرنجة والسردين بمحافظة الإسكندرية، اقبال متوسط من المواطنين لشراء الاسماك المملحة والفسيخ والرنجة، الذى يرجعه البعض الى نجاح حملة مقاطعة الاسماك خليها تعفن رغم انخفاض الاسعار بنسبة 15%

وبرغم استعدادا محلات بيع الفسيخ والسردين والرنجة لموسم عيد شم النسيم من خلال تجهيز كميات كبيرة من الاسماك المملحة وبأسعار أقل من الاسعار التى طرحت فى عيد الفطر المبارك إلا أن المقاطعة ساهمت فى انخفاض حركة البيع .

وقامت " الوفد " بجولة داخل اسواق الفسيخ بمنطقة العطارين وهى تعتبر اشهر المناطق بالاسكندرية لبيع الفسيخ

وتنوعت الأنواع بمحلات بيع الأسماك المملحة، بين الفسيخ بأحجامه المختلفة والملوحة والرنجة بأنواعها والسردين والبطارخ المملحة وأم الخلول، حيث تزايد الشراء على الفسيخ والرنجة وهما أشهر الأنواع التي يقبل على شرائها المواطنين.

" الاسواق الشعبية خطر للمواطنين "

وقال سعد محمد صاحب محل بيع الأسماك المملحة بالعطارين، هناك إقبال مستوط هذا العام على شراء الفسيخ والرنجة، حيث أنها من اشهر الاكلات يوم شم النسيم واشار أن الفسيخ أشهر الأسماك التي تلقى إقبال من المواطنين

وأوضح أن الأسعار متفاوتة حسب الأحجام في الفسيخ والأنواع في الرنجة، حيث ان أسعار الفسيخ والأسماك المملحة يبدأ من 200 حتى 350 جنيها للكيلو بحسب الأحجام المختلفة.والملوحة سعر الكيلو 360 جنيها الحجم الكبير، و340 جنيها الحجم الأصغر ،- أسعار الرنجة تبدأ من 110 حتى 250 جنيها للكيلو. -السردين 140 جنيها للكيلو.

السردين المخلي طبق نصف كيلو 80 جنيها، بطارخ رنجة طبق ربع كيلو 125 جنيها.

" حملة المقاطعة نجحت فى خفض الاسعار "

وأشار الحاج محمد البرنس صاحب أحد محال الفسيخ بالإسكندرية، إلى أن الإقبال على شراء متوسطة والسبب في أن الأسعار الفسيخ و الرنجة مرتفعه نسيبا علي رغم من أن الحملة التي تم إطلاقها لمقاطعة السمك أدت إلي نزول الاسعار و من المفترض أن قبل يومين من شم النسيم ستشهد إقبالا علي الشراء لافتاً إن الفسيخ السليم يكون من اختيار نوع السمك في اختبار سمكة من مزرعة جيدة من حيث نوع العلف والطعام التي تأكله، لافتا أن أسعار الفسيخ والأسماك المملحة مع شم النسيم متفاوتة، حيث يبدأ الفسيخ من 240 جنيها حتى 350 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والرنجة تبدأ من 100 جنيه وحتى 250 جنيها، والسردين 160 جنيها، والملوحة الكلابي 340 جنيها.

وتابع أن السردين البلدي « سردين المكس» فسعره الآن 100جنيه وأن الملوحة الاسواني لها عدة انواع وأشهرها « كلب الملوحة» التي أسعارها 180 للحجم الصغير، و250 الحجم الكبير وتميز بأن السمكة لديها أسنان، بجانب ذلك توجد الملوحة الراية بـ140جنيها، واللبيس بـ 160جنيها للكيلو لافتا ان يتواجد أيضًا الملوحة المخلية وسعر الكيلو 280 جنيها، أما الأنشوجة المصنعة يدويًا الكيلو بـ 200 جنيه، أنا السردين المخلي الربع كيلو 45 جنيها، بجانب الملوحة الأسواني المعلبة سواء القطع أو المفتتة او بالطحينة، وكل شخص يُقبل على ما يفضله من تلك الأنواع.

وتحدثت نجلاء مصطفى، موظفة، رغم المقاطعة للاسماك إلا أن التجار مازالوا يتحدوا المواطنين والاسعار مرتفعة هل يعقل ان كيلو فسيخ سعره 350 جنية والرنجه سعرها 130 جنية والسردين سعر الكيلو 140 جنيه، يعنى لكى اجهز اكلة فسيخ يلزم لى ما يقرب من الفان جنيها فى وجبة واحدة هل هذا يعقل .

" التموين تضبط كميات كمبيرة من الفسيخ فاسد "

قال المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه أعطى تعليمات للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق،والحفاظ على الصحة العامة.

كشف ان قدشنت الادارة حملة على الاسواق وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار الفسيخ والرنجة، و4 محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية في محلات بيع الفسيخ، وسحب 4 عينات من محلات مختلفة لبيع الفسيخ، وتم التحفظ علي 62 كيلوجرام فسيخ مملح للتحليل الكيميائي والبكتريولوجي .

" رئيس قسم السموم تحذر من الفسيخ "

وحذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق،

من خطورة الفسيخ والرنجة وتناولها في شم النسيم دون وضعه لدقائق على النار حتى يتكسر السم الموجود في جسم السمك.واضافت أن السم الموجود داخل الرنجة والفسيخ لا يتكسر بالملح والليمون والخل الذي يتم وضعه عليه قبل تناوله وليس ايضًا نظام التمليح المنزلى يقضى على السم كونه يتم تجهيزه بشكل نظيف، وإنما السم يتكسر بالنار فقط، مستطردة:«لو مصمم تاكل فسيخ اغلية .وأشارت إلى البكتريا الموجودة في جسم الرنجة والفسيخ أمر طبيعى وليس لها علاقة بنظافة البائع من عدمه أو أن يتم عمل الفسيخ في المنزل أو لا، خاصة وان البكتريا المسببة للتسمم موجودة داخل السمك واللحمة والفراخ والخضروات وغيرها.

ولفتت إلى أن سمك الفسيخ«نظرًا لطريقة تحضيره، التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا ويفرز سمومًا قاتلة، وأعراض التسمم تشمل زغللة في العين، جفاف في الحلق، الشعور بصعوبة في البلع والكلام، الإصابة بضعف في جميع عضلات وأجزاء الجسم، الإصابة بضيق في التنفس، القيء والشعور بالغثيان والألم في منطقة البطن، التنميل أو ضعف الحركة