الخميس 02 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يدعو إلى ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي في المنطقة العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

دعا السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس المنظمة العربية المتحدة للبحث العملي، إلى ضرورة الارتقاء بمكانة البحث العلمي في المنطقة العربية، والذي يعد أحد مرتكزات الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي اليوم الخميس مع كل من الدكتور محمد عبدالعزيز مدير عام المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي ،والدكتور حازم إبراهيم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، رئيس الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي. 
وأكد العسومي، خلال اللقاء، الأهمية الكبيرة للبحث العلمي ودوره المهم في الارتقاء بالمجتمعات كونه يعد أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، منبها إلى أن ما تعانيه المنطقة العربية في الوقت الحالي من أزمات وتحديات صعبة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث.

وبدوره، أثنى مدير عام المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي ،على الجهود المبذولة من قبل البرلمان العربي لا سيما المبادرات التي يقوم عليها برئاسة العسومي مع المؤسسات المعنية بدعم وتطوير العملية التعليمية في العالم العربي، والارتقاء بمكانة البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة البحث العلمي ككل في الوطن العربي وبما ينعكس على تحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق أمن واستقرار وازدهار المجتمعات العربية.

مواد متعلقة

السعودية تؤكد أهمية الجهود العربية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي

الجامعة العربية تنتقد تحيز الإعلام الغربي لإسرائيل والتغاضي عن الأعمال الإجرامية بغزة

السفير غانم صقر: هناك توافق مصري كويتي بشأن الأوضاع في قطاع غزة

أبوالغيط: المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تشكل فضاء حضارياً يحمل الكثير من المشتركات

أبوالغيط يشارك بمنتدى الاقتصاد والتعاون العربى مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

أبو الغيط خلال زيارته لأطفال جرحى من غزة في مستشفى سدرة بالدوحة: رأيت بعض آثار جرم يندى له الجبين

المملكة السعودية توقع مذكرة للتعاون المشترك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس لحماية الملايين من شلل الاطفال

ولي العهد السعودي: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
الجريدة الورقية