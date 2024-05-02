محافظ أسوان يكرم الحاصلين على المراكز الأولى فى الدورات والبرامج التدريبية

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الحاصلين على المراكز الأولى فى الدورات والبرامج التدريبية التى تم تنظيمها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر الماضى، وذلك بإجمالى 11 موظف من مختلف الإدارات والوحدات المحلية التابعة ، بالإضافة إلى تكريم مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة ، ومدير إدارة الموارد البشرية ، ومسئول التدريب بالديوان العام لجهودهم المبذولة فى تقديم مختلف التسهيلات للمتدربين.

يأتي ذلك فى إطار حرصه على دعم وتشجيع الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى.

وقدم اللواء أشرف عطية، التهنئة لجميع الموظفين المكرمين ، مشيداً بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة خلال الدورات التدريبية التى شاركوا فيها بمركز التدريب بسقارة والتى مكنتهم من تحقيق المراكز المتقدمة ليكونوا خير سفراء وممثلين للمحافظة ، كما وجه محافظ أسوان المكرمين بضرورة نقل المعارف والخبرات التى إكتسبوها لباقى زملائهم ولأقرانهم فى العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وبما يساهم فى تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإدارى بالشكل المطلوب .