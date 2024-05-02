رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريراً حول الأداء البحثي للجامعة خلال عام 2023

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بشأن؛ الأداء البحثي للجامعة خلال عام 2023، والذي كشف عن تطور كبير في منظومة البحث العلمي بجامعة أسيوط خلال العام الماضي، ونجاح الجامعة في تحقيق طفرة كبيرة في الكثير من الجوانب التي تضمنت؛ ارتقاء علماء، وباحثي الجامعة في المؤشرات العالمية، وزيادة جودة النشر الدولي، وتقدم الجامعة في الكثير من التصنيفات الدولية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن التقرير تضمن: نشر ما يقرب من (2320) بحثاً في مجلات دولية مدرجة في قاعدة بيانات Web of Science خلال العام 2023؛ موضحاً: إن 53% من الأبحاث تم نشرها في مجلات ذات معامل Q1 ؛وذلك من إجمالي النشر الدولي للجامعة، وتعد هذه النسبة؛ مؤشراً على جودة، وكفاءة النشر الدولي باسم جامعة أسيوط، وتميز الباحثين من أبناء الجامعة، و22% من الأبحاث تم نشرها فى المجلات ذاتQ2؛ بإجمالي 75% من النشر العلمي للجامعة فى مجلات ذات Q1 ، و Q2 الامر الذي يعتبر طفرة بالغة الاهمية في جودة النشر الدولي باسم الجامعة.

وأوضح التقرير، حصول الباحثين من داخل جامعة أسيوط على تمويل لمشاريعهم البحثية في عام 2023م بإجمالي مبلغ 550000 دولار (خمسمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) من هيئات تمويل مختلفة (دولية، ومحلية)، وهو ما يؤكد اهتمام إدارة الجامعة؛ بدعم الباحثين المتميزين في مختلف الكليات، وتوجيههم إلى الطرق التي يتم من خلالها؛ الوصول بمخرجاتهم البحثية إلى حيز التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

ومن جهته؛ أشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العلياوالبحوث: إن (66%) من الأبحاث المنشورة دولياً؛ قد أجريت من خلال تعاون دولي بين باحثين من جامعة أسيوط، وباحثين من جامعات دولية (خارج جمهورية مصر العربية)، وحوالي 24.27% من الأبحاث المنشورة دوليا تمت من خلال تعاون بين باحثين من جامعة أسيوط، وباحثين من جامعات مصرية، وأن حوالي 6.4% من الأبحاث المنشورة دولياً، تمت من خلال تعاون بين باحثين من كليات مختلفة بجامعة أسيوط.