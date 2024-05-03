محافظ الدقهلية يشهد فاعليات المؤتمر الدولي الكلية بجامعة الدلتا

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية امس الخميس فاعليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان " تقنيات العلاج الطبيعي المبتكرة لتعزيز الرعاية الصحية " .

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد ربيع نصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، والدكتور يحيي المشد رئيس الجامعة ، والمهندس أسامه ربيع والمهندس محمد محمد ربيع نواب رئيس مجلس الامناء ، والدكتورة هاله قاسم عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا ، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس ، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجيه ، والدكتور نادر الخولي وكيل كلية العلاج الطبيعي وعدد من عمداء كليات العلاج الطبيعي ، وممثلي النقابه العامه للعلاج الطبيعي ، وعدد من الوفود من مختلف الدول العربيه والأجنبية .

وأشار " المحافظ " إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي البحث العلمي أهمية كبيره باعتباره الأداة الرئيسية لتقدم الدول ونمو اقتصادها ، من خلال دعم شباب الباحثين في كافة المجالات لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمه .

وأكد " مختار " علي أن الإستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي هو سر نهضة الدول وتقدم الشعوب و هو أفضل إستثمار في العنصر البشري ، لأن التعليم والبحث العلمي هو مفتاح التقدم والرقي وهو العنصر الأساسي في دعم اقتصاد الدول ، فالدول المتقدمه اقتصاديا تجدها متقدمه علمياً ولديها اهتمام كبير بالبحث العلمي .

وقال " المحافظ " إن جامعة الدلتا استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الجامعات المتقدمة والرائدة بفضل تطبيقها لأفضل طرق التعليم والتكنولوجيا الحديثه واعتمادها في البحث العلمي علي تطبيق واستخدام التقنيات التكنولوجية.

كما اشار " مختار " إلي أن كلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا أصبحت من أميز كليات العلاج الطبيعي في مصر بفضل تطبيقها لأفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة ، حيث استخدمت تقنيات حديثه في مجال العلاج الطبيعي لا توجد في اي جامعة مصريه غيرها وهذه طفرة حقيقة في مجال البحث العلمي في جامعة الدلتا .

وثمن " المحافظ " دور رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا علي إقامة العديد من المؤتمرات العلميه الدولية التي تهدف إلي دعم وتطوير البحث العلمي في مصر من أجل النهوض بالدولة المصريه وعودتها الي مكانتها العلمية الصحيحه في طليعة الدول الكبري.

ومن جانبه أكد " رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا " علي ضرورة الربط بين البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل والمجتمع لدعم الاقتصاد المصري ، والاستفادة من شباب الباحثين الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراه وتشجيع الشباب علي البحث العلمي الذي يتطلبه سوق العمل حتي لا يكون لدينا باحث بلا عمل .

كما أكد د " ربيع " علي ضرورة تطبيق مبادرة فخامة الرئيس السيسي بربط البحث العلمي بالواقع واستخدام التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالدولة المصريه ، وذلك من خلال تنفيذ توجيهاته بإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجيه الحديثة في مصر من أجل تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال الهام جدا والذي أصبح هو أهم المجالات في العصر الحديث ، لأنه لا يوجد قطاع الا وأصبح يعتمد علي التكنولوجية الحديثة.

وقال " رئيس مجلس الأمناء " خالص شكري وتقديري للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه علي دعمه اللامحدود لجامعة الدلتا ومشاركتها كافة المؤتمرات العلميه والفاعليات والملتقيات التوظيفيه وغيرها .

وفي نهاية المؤتمر قدم الدكتور محمد ربيع درع الجامعه الي الدكتور أيمن مختار تقديرا لجهوده في دعم الجامعه ، وتم تكريم جميع الرموز والوفود العربيه والأجنبية المشاركه في هذا المؤتمر