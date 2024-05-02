محافظ القاهرة : متابعة مستمرة ويومية لشركتى النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركتى النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية ، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة المسئولة عن المنطقتين الشمالية والجنوبية لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولى شركتى إرتقاء وإنفيروماستر المسئولتين عن أعمال نظافة المنطقتين الغربية والشرقية لمتابعة جهود الشركتين في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهما مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع .

ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة .

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركتين علي أرض الواقع والصعوبات التي تواجههما وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.

شهد الإجتماع اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، ومسئولى شركتى إرتقاء وإنفيروماستر وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية م. حازم الأشمونى السكرتير العام ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى انه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

كما وجه محافظ القاهرة بتقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على.