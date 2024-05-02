نوفا: وفرنا 300 فرصة عمل.. وسنخصص 30% من إنتاجنا للتصدير

أكد الدكتور مهندس أحمد كمال معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية، أن نسبة التشغيل بلغت 100% في مصنع نوفا.

وقال “معوض” كلمته باحتفالية عيد العمال،عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن المصنع مخصص لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الفترة الماضية تعاقد مع شركات عالمية أمريكية وأوروبية وأسيوية متخصصة في إنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف :"أصبحنا قادرين على إنتاج هذه المكونات محليا بترخيص هذه الشركات، ومن هذه المكونات الفلاتر وأنظمة التهوية المتخصصة"، مستطردا:"بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع 800 مليون جنيه مصري ويوفر 300 فرصة عمل".

وواصل عمر أن المصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 150 طنًا شهريًا من المكونات المصنعة من الستيلس، والمصنع أصبح قادرًا على سد احتياجات السوق المحلي من هذه المكونات، ومن المستهدف أن نخصص 30% من إنتاجنا للتصدير الخارجي حتى نوفر النقد الأجنبي للبلاد.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في عيد العمال





وفي سياق آخر، بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية عاملة خلال الاحتفال بعيد العمال، اليوم الخميس 2 مايو.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، احتفالية عيد العمال، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة، وجميع فئات الشعب المصري، في مجمع هاير بالعاشر من رمضان.

عمال مصر:

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات عدة عاجلة لدعم عمال مصر في عيدهم، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بمجمع هايبر بالعاشر من رمضان.

جاءت أبرز توجيهات الرئيس كالتالي:

سرعة الانتهاء من قانون العمل.

زيادة الحد الأدني لمبلغ صندوق الإعانات للعامل من 600 لـ1500 جنيه.

زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه .

زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور

زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الأدني للأجور.

إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقًا لمعايير عالمية.

استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم والنساء في الوظائف.

إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية وتوعية العمال بحقوقهم.

نبذل أقصى جهد لمكافحة التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لرئيس الوزراء أثناء الاحتفال بعيد العمال، قائلاً: "إحنا محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانة الطوارئ للعمّال يا دكتور مصطفى".

ومازح الرئيس السيسي رئيس الوزراء، قائلاً: "الميكرفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج لو سمحت".

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "نضيف 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانة الطوارئ".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نحن نحتفل اليوم بعيد العمال، وأوجّه تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية عيد العمال: "مصر تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية، وما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاق في المجالات كافة".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1000 جنيه كحد أدنى للعامل.

وقال "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال لمصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، "إحنا محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانات الطوارئ للعمال"، ورد مصطفى مدبولي، قائلاً "الصندوق منذ بداية نشأته تم إعفاؤه من أن يبقى حسابه في البنك المركزي، لكن بالعكس يسمح له أن يضع في بنوك تجارية، وينتج عوائد".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، "هذا الصندوق حضرتك وجهت في جائحة كورونا بالصرف منه مبالغ للعمالة غير المنتظمة، وكان يدعم المنشآت السياحية في أوقات الأزمات".

واستكمل رئيس الوزراء، "صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصل إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه".