حملة لنظافة وصيانة كشافات الإنارة بمدخل أسيوط الجنوبي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطط الدولة للنهوض بالبنية الأساسية والمرافق وتحسين الخدمات بكافة القطاعات والنهوض بها وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد لافتا إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية لأعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة وصيانة شبكات الإنارة بالطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية حرصاً على أمن وسلامة المواطنين واستمرار حملات النظافة الدورية لرفع كافة تراكمات القمامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة وأعمال التجميل للمدخل الجنوبى لمدينة أسيوط فضلاً عن شن حملات للنظافة ورفع المخلفات من الطريق السريع "أسيوط/ابوتيج" الزراعي بنطاق مركز أسيوط بالإضافة إلى قيام القسم الزراعي بالوحدة المحلية لمركز أسيوط بتقليم الأشجار بطريق سليمة لإضفاء المظهر الجمالي على الأشجار والطريق ككل والاهتمام بالأشجار على جانبى الطريق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وذلك خلال حملات دورية برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط وبمشاركة محمد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية المطيعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمركز في هذا الشأن وبإستخدام معدات الوحدة المحلية كسيارات ولوادر وابراج الكهرباء وجليدر وغيرها لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيراً إلى العمل في كافة القطاعات الخدمية لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة تنفيذاً لتوجهات الحكومة وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.