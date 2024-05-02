أهم المحطات في حياة وائل نور الفنية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان وائل نور، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنان وائل نور :-

حاصل على دبلوم مَعهد السكرتارية، ثُمَ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بَرع في أداء دور الشاب الشقي في أفلامه، وكانَ مِنَ المُمكن أن يسد فراغاً تركه المُمثل حسن يوسف إلا أن الظروف الفنية لم تُساعده خاصةً وأنَّ المُخرجين أسندوا له دور الشاب الفاسِد أو الشارب الخارج عن القانون في مُعظم أفلامه.

غابَ وائِل نور عن الساحة الفنية السينمائية لِفترة قبل أن يعود مرةً أُخرى بفيلم الليلة الكبيرة.

اكتشفه فنيًا المخرج أحمد فؤاد، وقدمه في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما عمل مع الفنان فريد شوقي، الذي تبناه فنيًا في مسلسل (البخيل و أنا).