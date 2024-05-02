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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أهم المحطات في حياة وائل نور الفنية

وائل نور
وائل نور

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان وائل نور، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنان وائل نور :- 

  • حاصل على دبلوم مَعهد السكرتارية، ثُمَ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
  • بَرع في أداء دور الشاب الشقي في أفلامه، وكانَ مِنَ المُمكن أن يسد فراغاً تركه المُمثل حسن يوسف إلا أن الظروف الفنية لم تُساعده خاصةً وأنَّ المُخرجين أسندوا له دور الشاب الفاسِد أو الشارب الخارج عن القانون في مُعظم أفلامه.
  • غابَ وائِل نور عن الساحة الفنية السينمائية لِفترة قبل أن يعود مرةً أُخرى بفيلم الليلة الكبيرة.
  • اكتشفه فنيًا المخرج أحمد فؤاد، وقدمه في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
  • وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما عمل مع الفنان فريد شوقي، الذي تبناه فنيًا في مسلسل (البخيل و أنا).
  • كما لمع في مسلسلات أخرى منها (ذئاب الجبل، صابر يا عم صابر) حتى صار رصيده الفني من المسلسلات 80 مسلسلًا تلفزيونيًا.
  • بعد اختفائه عن السينما لسنوات طويلة، عاد من خلال فيلم (الليلة الكبيرة).
  • وفي 2 مايو 2016 تُوفي وائِل نور على إثر جلطة قلبية حَدثت لَه داخل مَنزله في الإسكندرية.

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