تاجر يقطع يد شاب بالمطرية.. تفاصيل

تواصل نيابة شرق القاهرة، الاستماع لأقوال الشهود في واقعة قطع تاجر يد شاب بسكين عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب افتراش التاجر بضاعته أمام منزله في المطرية، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات .

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع المشاجرة.

تاجر يقطع يد شاب بالمطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من شرطة النجدة بوجود شاب مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على شاب مقطوع اليد اليسرى، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

تبين من التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، وتاجر أدوات منزلية بسبب قيام المتهم بوضع البضاعة أمام باب عقار المجني عليه، عاتبه على ذلك فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها التاجر بضرب المجني عليه بسكين فقطع يده اليسرى، كما أصيب المتهم بجرح قطعي بفروة الرأس وتم ضبطه.

كما تم نقل الشاب المجني عليه إلى المستشفى فى حالة حرجة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جهة اخرى تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، لاتخاذه من مسكنه وكراً لتصنيع مخدر الحشيش.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط “11 كيلو جراما من مخدر الحشيش - 2 كيلو جرام بودرة من مخدر الحشيش الخام - زجاجة تحوى كمية من زيت مخدر الحشيش - مجموعة من الأدوات التى تُستخدم فى عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات - سلاح أبيض”.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها، وكذا حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.