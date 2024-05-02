وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً لمتابعة المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاء التنمية ، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من قِبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول استعراض الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة، وأيضاً الوضع الراهن لاشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين .

و لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية للتغلب على التحديات التى تم مواجهتها ، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة المخلفات ومتابعته الدورية للموقف التنفيذي للمنظومة على أرض المحافظات ، كما يعقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات لمتابعة تحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطنين وكذا مشروعات البنية التحتية الجارية بالمحافظات بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى .

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية المتابعة المستمرة لعمل شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة في محافظات الجمهورية المختلفة بما يحفظ حق الدولة فيما يخص تعاقداتها مع تلك الشركات وكذا حق المواطنين في الحصول على خدمات نظافة جيدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الهام .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على توطين ونقل الصناعة والتكنولوجيا المرتبطة بمجال المخلفات الصلبة بشراكة استراتيجية مع شركات القطاع الخاص المصرى والكوادر المحلية المتخصصة بما يساهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لكافة العاملين في تلك المنظومة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، مشيراً إلى أن كافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات تسعى لتوطين تكنولوجيا متنوعة لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة لتقليل حجم المرفوضات النهائية التي ستصل لخلايا الدفن الصحى الآمن .

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الوزارة تعمل مع وزارة البيئة والمحافظات على إحداث تغيير حقيقي في مستوي النظافة يشعر به المواطن وخاصةً في ظل مشروعات البنية الأساسية بالمنظومة خلال السنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها حوالى 25 مليار جنيه كاستثمارات للدولة المصرية بالإضافة إلى تمويل بعض شركاء التنمية لعدد من المشروعات المرتبطة بالمنظومة في عدد من المحافظات ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة "ثابتة ومتحركة" وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .