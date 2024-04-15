وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ببورسعيد وبرامج تحسين البيئة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، تابع وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة جهود محافظة بورسعيد، في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تطويرها، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات والشركات و المقاولون المنفذون لأعمال التطوير.

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في خطة التطوير الشاملة

واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل في خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد بما يساهم في الارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها و يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لمعدلات ونسب سير العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطبقة الأخيرة من شارع الأمين ، و سرعة الانتهاء من تطوير شارع ستالينجراد و شارع طرح البحر 2

وتشهد محافظة بورسعيد عددا من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، والتى تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وتابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤخرا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الحالى 2023/ 2024، حيث بلغ إجمالى ما تم اعتماده للمحافظة 444 مليون جنيه تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين.

وفي وقت سابق، وجه اللواء هشام آمنة بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والالتزام بالموعد المحدد لإنهاء العمل وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ والتأكد من تنفيذ التطوير على أعلى درجة من الكفاءة.