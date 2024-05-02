المنيا ترفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات ، والمرافق العامة ، تزامناً مع قرب حلول عيدي (القيامة المجيد، وشم النسيم) ، موجهاً بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات ، والإدارات التابعة لها .

وذلك خلال فترة الإحتفالات ، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل ، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين ، ووجه المحافظ ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين ، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بعيد شم النسيم ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأوضح المحافظ ، أنه تم وضع خطة متكاملة، تزامناً مع حلول عيد ،(القيامة المجيد، وشم النسيم) ، شملت تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة ، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات ، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الحدائق والمتنزهات ، وخاصة كورنيش النيل لاستقبال المواطنين طوال أيام الإحتفال بعيد القيامة المجيد ، و شم النسيم ، ومراجعة كافة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة.

للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية ، مع الإهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات، والتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة مواقف السيارات ، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص) ، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة ، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية ، بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة ، مع مراعاة الإنضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين ، مع تجهيز أقسام الإستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وأضاف المحافظ ، أن خطة المحافظة شملت تكليف وكيل وزارة التموين ، بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الإستراتيجية لسد احتياجات المواطنين ، مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق ، والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو ، بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة ، طوال فترة الإحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للتأكد من الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق ، بالمخالفة لإشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وفي ذات السباق ، وجه المحافظ ، مديرية الطب البيطري ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات و السلع المعروضة للإستهلاك ، ورفع كفاءة كافة المجازر ، من حيث النظافة والتطهير ، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.