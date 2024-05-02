سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 2-5-2024

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.15 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.26 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.17 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.15 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.17 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.26 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.22 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

12.19 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

الين مقابل الدولار

تراجع الين مقابل الدولار، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة الماضية عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.

وهبط الين 0.80 بالمئة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريبا الذي سجله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة.

وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق إذ جاء بعد إغلاق وول ستريت وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية.

وكان الدولار متراجعا بالفعل إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجددا أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل الين واليورو وأربع عملات رئيسية أخرى، وسجل 105.70 نقطة الخميس بعد تراجعه 0.56 بالمئة الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبا.

وسجل اليورو 1.07175 دولار بعد صعوده 0.45 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.06بالمئة إلى 1.25345 دولار بعد ارتفاعه 0.28 بالمئة أمس الأربعاء.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء وشدد باول على أن صناع السياسة "سيستغرقون وقتا أطول من المتوقع سابقا" حتى يشعروا بالثقة في أن التضخم سيستأنف تراجعه نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. وفي الوقت نفسه، وصف خطر الإقدام على مزيد من الرفع بأنه "غير مرجح".

وارتفع الدولار الأسترالي 0.23 بالمئة إلى 0.6538 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5930 دولار.