كنائس قنا تُنهي إستعداداتها لإستقبال أعياد القيامة والربيع

إستعدت كنائس محافظة قنا، لإستقبال أعياد القيامة والربيع يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث شهدت الكنائس الرئيسية فى إبراشيات قنا للأقباط الأرثوذكس، تجهيزات وتنظيم ممرات الدخول والخروج من و إلى الكنائس.

بالتزامن قامت وحدات المرور بوضع كردونات لتنظيم حركة المركبات فى محيط الكنائس التي تُقام فى الاحتفالات الدينية عشية عيد القيامة مساء السبت المُقبل.

وتضم محافظة قنا 4 إبراشيات للأقباط الأرثوذكس، تمثل مراكز ومدن وقري شمال وجنوب المحافظة، وهي إبراشية قوص ونقادة جنوب المحافظة ويترأسها الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة.

ومطرانية قنا وسط المحافظة ويترأسها الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، ثم مطرانية دشنا فى الشمال ويترأسها الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها.

وأخيرًا مطرانية نجع حمادي ويترأسها الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، وهو أحدث الأساقفة الذين تمت سيامتهم بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، قبل أسابيع.

برقيات تهنئة من المحافظ:

في السياق ذاته، بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

قال المحافظ فى برقية التهنئة.. يسعدني أن ابعث لقداستكم بالإصالة عن نفسي ، وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيدا من الأمن والأمان والمحبة والسلام.

وبعث المحافظ أيضا برقية تهنئة مماثلة لعدد من المسئولين الأقباط ، حيث هنأ كل من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

5 إجراءات لإستقبال الأعياد:

وأعلنت محافظة قنا، الأربعاء الماضي، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، شملت 5 إجراءات وتنبيهات، بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة .

وقال المحافظ، إنه تم تكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين شن حملات مكثفة ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

ولفت إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن، وغرفتين عمليات مديريتي الصحة والتموين ، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الاحتفالات .

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية ، و التأكد من توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ واكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات.