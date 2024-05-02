عمرو القاضي: أحمد عيسي ساعد في زيادة تدفق معدلات السياحة الواردة إلى مصر

قرر وزير السياحة أحمد عيسي عندما تولى حقيبه السياحه والأثار بزيادة المعدلات السياحيه الوافدة لمصر وذلك بفتح اسواق سياحيه جديدة وتدعيم الاسواق التى يخرج منها اعداد وفيرة لإنحاء العالم ومنها الصين الذي يخرج منها سنوياً أكثر من 120 مليون سائح ولذلك دعى هيئه تنشيط السياحه للمشاركه في كافه المعارض التى تقام في الصين

ويقول عمرو القاضي ريئس هيئه تنشيط السياحه ان عدد السياح الصين اللذين زاروا مصر عام 2023 حوالى 250 الف سائح وان هذا العدد ضئيل بالنسبه للسياحه الصينيه الوافدة لمصر ونحن نخطط لمضاعفه هذا العدد بالمشاركه مع القطاع الخاص من شركات سياحية و فنادق للمشاركه فى كافة المعارض التى تقام فى الصين بجانب الحملة التسويقية التى تنظمها الهيئة في هذا السوق الواعد و مما يساعد على ذلك أن مصر للطيران تنظم رحلات أسبوعية الى ثلاث مدن صينية و هناك ثلاث شركات طيران صينية تطير من ثلاث مدن صينية الى القاهرة

و تقول السيدة جان كارتر مدير التسويق لمعرض كوتوم هذه الدورة هى رقم 17 و مصر من الدول التى تشارك معنا منذ بداية المعرض .

و هذا العام اشترك حتى الأن 450 عارض يمثلون 70 دولة و نحن نمتاز بأننا المعرض الوحيد الذى ينظم زيارات ميدانية و لقاءات للعارضين من الشركات الصينية المتخصصة فى السياحة الخارجية و ذلك بمواعيد مسبقة كما أننا ندعو الشركات السياحية الصينية المتخصصة فى سياحة الحوافز و المؤتمرات لزيارة العارضين مما حقق نجاحات كبيرة فى الاعوام الماضية.

و تقول جان كارتر معرض كوتوم هذا العام فى الفترة ما بين 16-18 أكتوبر عام 2024 بأرض هيئة المعارض الزراعية –بكين – الصين

ومن المنتظر أن تشارك مصر هذا العام بجناح متميز مثل العام الماضى الذى كان مقررا ان يشارك قيه وزير السياحة المصري لكن للاسف نظرا لظروف خارج عن أرادته لم يتمكن من الحضور