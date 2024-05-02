إنطلاق إسبوع التوعية عن مرض قصور عضلة القلب بدمنهور

شهد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إفتتاح فعاليات الإسبوع العالمي للتوعية عن مرض قصور عضلة القلب بالمعهد الطبى القومى بدمنهور، والذي يقام بالتعاون بين مديرية الصحة بالبحيرة، والمعهد الطبي القومي بدمنهور، والجمعية المصرية للقلب، فى حضور الدكتور إبراهيم البنا مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور، والدكتور أحمد الطيار رئيس أقسام الباطنة بالمعهد الطبى القومى، والدكتور زغلول جوده مدير إدارة التدريب بالمعهد الطبى القومى، والدكتور محمد التحفه إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية بالمعهد الطبى القومى، والذي يستهدف مرضى القلب والسكر وضغط الدم المرتفع ومرضى الكلى.

وأقيمت الإحتفالية بالتنسيق بين إدارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد قطري مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات ، وإدارة الثقافة الصحية بالمديرية بقيادة الدكتورة نسمه صلاح مدير إدارة الثقافة الصحية.

وتضمنت الإحتفالية محاضرات توعية عن ضعف عضلة القلب والمتابعة الجانبية لمرضى القلب بعيادة القلب، وكذلك متابعة الضغط والسكر والسمنة وذلك بالمعهد الطبى القومى بدمنهور .

وفى كلمته خلال اللقاء أكد الدكتور هانى جميعه على أهمية دور التثقيف الصحي لتوعوية المواطنين المترددين على جميع المنشآت الصحية وغيرها ، كما أكد على أهمية الإكتشاف المبكر لأعراض المرض المتمثلة فى الم بالصدر ، ضيق فى النفس ، ورم بالقدم ، الضغط العالي، مع النهجان وخاصة فى صعود السلالم، التوجه فورا للطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازم من رسم القلب للإطمئنان على عضلة القلب وأخذ العلاج المناسب

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن الوقاية من المرض تتمثل فى اسلوب الحياه الصحي وممارسة الرياضة ، وأبسط الأشياء هى ممارسة رياضة المشي ربع ساعة صباحا وربع ساعة مساء ، مع الإلتزام بالأكل الصحي خاصة بعد سن الأربعين ، والبعد عن التدخين الذى يعتبر سبب رئيسي فى الإصابة بأمراض القلب .

كذلك تحدث الدكتور سامح عبدالله إستشاري الأمراض النفسية والعصبية بالمعهد الطبى القومى، عن خطورة التدخين وأهمية الإقلاع عنه من أجل سلامة وصحة الجسم بصفة عامة .

شهد اللقاء الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وفرق الثقافة الصحية بالمديرية والإدارات الصحية التابعة، كذلك حضور لفيف كبير من المواطنين والأهالى المترددين على المعهد الطبي القومي بدمنهور.