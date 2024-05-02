لاعبية الأهلي: جاهزون لمواجهة الأنابيب الكيني في نصف نهائي أفريقيا للطائرة

أكدت آية الشامي، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة الأنابيب الكيني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية.

أوضحت: «نركز على كل مباراة بشكل منفصل وفقا لظروف كل منافس، وعقب كل لقاء يعقد الجهاز الفني جلسات عديدة لمراجعة الأخطاء وتصحيحها لضمان تلافيها لاحقا".

وأضافت: "مستوى الفرق يرتفع تدريجيا مع كل دور في البطولة، ونحن الآن أمام فريق صعب مثل الأنابيب الكيني وصيف النسخة الماضية ولكن الجميع في جاهزية تامة للمباراة".

وقالت: «نعد جماهير الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا، دوافعنا كبيرة في استكمال ما حققناه من نجاحات خلال الموسم الجاري".

مدرب البنك الكيني: تأهلنا لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة عن جدارة

أعرب مونالا جافيز المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي البنك التجاري الكيني عن سعادته للفوز على فريق السجون والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

وقال مونالا، سعيد بالتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، خاصة وأنها جاءت على حساب فريق يعرفنا ونعرفه جيدا، ولكننا نستحق التأهل عن جدارة، وهدفنا حصد اللقب.

وأشار مونالا إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة السجون، وبدأ الاستعداد للدور نصف النهائي، مؤكدا أن فريقه جاهز لمواجهة أي منافس في الدور المقبل.

وتأهل فريق البنك التجاري الكيني للكرة الطائرة سيدات، إلى الدور نصف النهائي بالفوز على نظيره السجون الكيني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

مباريات اليوم في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يشهد اليوم الخميس 5 مباريات لتحديد ترتيب الفرق وذلك على النحو التالي:

آسيك ميموزا الإيفواري X ناصرية بجاية الجزائري (10 صباحا - صالة الشهداء).

مشعل بجاية الجزائري X الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري (12 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

الجمارك النيجيري X سوكوسيم السنغالي (2 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

الكحول الإثيوبي X ليتو الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

السجون الكيني X مايو كاني الكاميروني (2 ظهرا - صالة الشهداء).

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