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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "أسود ملون" يحقق صفر إيرادات في شباك التذاكر

فيلم أسود ملون
فيلم "أسود ملون"

حقق فيلم "أسود ملون" بطولة الفنان بيومي فؤاد، أمس، الأربعاء، إيرادات صفرية في شباك التذاكر، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر المبارك.

قصة فيلم أسود ملون

يشار إلى أن تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال طبيب نفسي يجسد دوره بيومي فؤاد، يلتقي في عيادته فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف تعاني من أزمة عاطفية، وشاب آخر يعاني من أزمة في حياته، وتحدث مفاجآت تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب.

شخصية الفنان أحمد فتحي في فيلم أسود ملون

ويجسد فتحى خلال أحداث العمل شخصية تاجر خردة يقع في حب ميس حمدان التي تظهر بشخصية ملكة فرعونية، وذلك في إطار فانتازى لايت كوميدى.

أبطال فيلم أسود ملون

فيلم أسود ملون بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسي.

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