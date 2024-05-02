أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن فرنسا تقترح عقد قمة ثلاثية بمشاركة لبنان في باريس لإرساء الهدوء على الحدود الشمالية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إسرائيل إلى إعلان موقفها بشأن مقترح قدمه لها بهدف نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، في الوقت الذي تحاول فيه باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الستة الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثاراتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وكوَن حزب الله ترسانة ضخمة من الأسلحة منذ حربه مع إسرائيل عام 2006.

ومنذ أكتوبر نزح الألوف على جانبي الحدود جراء تبادل القصف بين الجانبين.

وكانت قد قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة ‏وأصابوهما إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 5:35 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة ‏وأصابوهما إصابة مباشرة. ‏

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 05:00 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏