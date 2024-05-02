القبض على 4 طلاب بعد مشاجرة داخل جامعة خاصة بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 4 طلاب بعد مشاجرة بينهم حطموا فيها زجاج أحد الأبواب بسبب مضايقة طالب لزميلته واستعانته بأصدقائه للتعدي على آخرين منعوه من مضايقتها.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة عنيفة داخل جامعة خاصة بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول طالبين بنفس الجامعة، وطرف ثانى طالب بكلية الصيدلة فى إحدى الجامعات الخاصة وطالب تجارة بجامعة حلوان، وتم السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم، وبمعاينة المكان تبين تحطيمهم زجاج أحد الأبواب.

وبإجراء التحريات ومناقشة الطرف الأول قرروا بوجود خلافات بينهم وبين طالب آخر بنفس الجامعة ي بسبب منعهم له من مضايقة زميلتهم، وأضافوا أن الطالب استعان بالطرف الثانى من خارج الجامعة للتعدى عليهم، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جهة اخرى كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام قائدا دراجتين ناريتين بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما (شخصين - مقيمان بالجيزة).

القبض على المتهمين بالاستعراض بدراجات نارية بالقاهرة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات استعراضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة اخرى شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وحققت الحملات نتائج إيجابية وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة.