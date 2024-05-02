وفد من علوم دمنهور يتفقد معهد البحار والمصايد بالإسكندرية

شارك وفد من كلية العلوم جامعة دمنهور يضم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بزيارة فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين المعهد والجامعة.

في إطار العمل على تعزيز التكامل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة الدولة 2030 وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور عادل على أحمد – رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

حيث بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية من الدكتور عبير منير – مدير فرع المعهد بالإسكندرية ، والتي أكدت خلالها على ضرورة العمل على وضع خطة تنفيذية لتعزيز التعاون البحثي الأكاديمي بين المعهد والجامعة بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الجهتين والعمل على اجراء بحوث تطبيقية،

وكذلك دعم طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا بكل ما يلزم من إمكانات بحثية وموارد علمية وخبرات عملية وتدريبية في مختلف المجالات.

من جانبهم ناقش الحاضرون سبل التعاون العلمي المشترك بين الجهتين في مختلف التخصصات ورسم ملامح خطة عمل تنفيذية للمرحلة القادمة.

وعقب الإجتماع، قام الوفد بجولة في معامل فرع المعهد بالأسكندرية ضمت المفرخ البحري والمعمل المركزي والمكتبة وبعض المعامل والقاعات المتاحة بالفرع وكذلك المتحف والأكواريوم،

ثم توجه الوفد في زيارة إلى محطة البحوث التطبيقية بالمكس والتابعة لفرع المعهد بالإسكندرية،

حيث كان في استقبالهم كل من الدكتور عمرو فاضل – رئيس المحطة البحثية، و الدكتور محمد عبد الرحيم والدكتورة ، هبة سعد، و تم استعراض الإمكانات البحثية المتاحة بالمحطة، والمفرخ البحري ومصنع الأعلاف والأحواض الترابية.

جدير بالذكر أن وفد الجامعة المشارك بالزيارة ضم كل من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح البلتاجي - وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان بدران - رئيس قسم علوم الأرض ومنسق البروتوكول بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات العلوم والزراعة والطب البيطري والهندسة والآداب .

وعلي جانب آخر وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة، و الدكتور عبد الحميد السيد - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور ياسر سعيد - وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان.

نوقشت رسالة الماجستير الخاصة بالباحث أحمد عبد اللطيف عبد الفتاح حسن بعنـــــــوان:فاعلية برنامج تدريبي قائم على التكامل الحسي لتحسين بعض الوظائف التنفيذية لدى الأطفال ذوي إضطراب طيف التوحد في البيئة الريفية

وحصل الباحث على درجة الماجستير في قسم علوم التربية البيئية.