الخميس 02 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس القابضة للمياه يكرم الأمهات المثاليات بالشركة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الأمهات المثاليات بالشركة القابضة والشركات التابعة لعام 2024، عن دورهن في تأدية رسالتهن على الصعيد المهني والأسري على حد سواء بحضور السادة النواب وبعض من روؤساء الشركات التابعة.


وأكد رسلان، أهمية دور المرأة فى كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها في المناصب التى تتقلدها، مشيرا أن التكريم يأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدورالمرأة المصرية وتكريمها فى مختلف المناسبات مما يعكس أنها شريكا أساسيا فى تقدم الوطن.


وأشار، أن جميع الأمهات يستحقن التكريم، لما يبذلوه من دورا بارزا فى بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن فى التنمية.


وأضاف، أن الشركة لديها العديد من النماذج والكوادربمختلف القطاعات والأدارات، والتى أثبتت من خلالها المرأة المصرية قدرتها على القيادة والريادة. 


وأعرب رئيس الشركة القابضة، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاحهن، وما قدمتهن لجعل أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن، موجها الشكر لفريق العمل بالشركة القابضة لحرصهم على تنظيم هذا التكريم بالشكل اللائق، واختيار تلك النماذج المشرفة وفقا للمعايير الموضوعة والمسابقة التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة للعام الخامس علي التوالي.


و قد شهد حفل هذا العام تكريم عدد 13 أم على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم تكريم الفائزات بشركات " مطروح - الشرقية - الدقهلية - دمياط  - الجيزة - المنوفية - أسيوط  و مياه القاهرة  فضلا عن ٥ أمهات فاضلات بالشركة القابضة.

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