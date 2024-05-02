اتاحة الاستعلام لنتيجة مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من ١٢ محافظة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل من ١٢ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https:// jobs caoa. gov. eg/.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم ، أن المحافظات التي تمت إتاحة الاستعلام لها هي (الشرقية، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط وسوهاج)، ومن المقرر إتاحة التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءا من غد الجمعة الموافق ٣ مايو ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد بدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٤ مارس الماضي واستمرت حتى ١ مايو الجاري، وسبق وأن أعلن الجهاز أيضا يوم ٢٤ مارس الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين من ١٥ محافظة، وبإعلان نتيجة المحافظات المتبقية وعددهم ١٢ محافظة ينتهي الجهاز من تنفيذ مسابقة شغل ١١١١٤ وظيفة معلم مساعد فصل للعام ٢٠٢٤.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمي وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.