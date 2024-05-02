الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة السويس وجهاز "السويس الجديدة" يوقعان بروتوكول تعاون لتبادل المعلومات

أثناء توقيع البروتوكول
أثناء توقيع البروتوكول

وقع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل المعلومات والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من الخبرات العلمية لجامعة السويس، وذلك بحضور الدكتور شريف محمد فهمي، نائب رئيس جامعة السويس  لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عز الدين حسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز لتحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وصقل خبرات الطلاب والدارسين بالجامعة.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن البروتوكول ترجمة عملية للتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي هذا السياق سيتم تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية لدي الجامعة في إطار ضرورة الارتقاء بمستوى أداء الخدمات بالمدن الجديدة.

واستعرضت المهندسة أسماء مخلوف نبذة عن مدينة السويس الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتد على مساحة 65 ألف فدان بما يعادل ( 275130985م2 )، مؤكدة أن المدينة تمثل أحد أكبر المدن الجاذبة للاستثمار وينتظرها مستقبل استثماري واعد، وهي أول مدينة جديدة كاملة الخدمات  تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أرض السويس .

وقد أنشئت مدينة السويس الجديدة وفقاً للقرار الجمهوري رقم ( 316 ) لسنة 2021 على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بغرض إنشاء مجتمع عمراني متكامل على موقع استراتيجي متميز لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، وميناءى السخنة والأدبية، وكذا محور 30 يونيو.

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