السيسي يوجه بسرعة مناقشة قانون العمل والانتهاء منه (فيديو)

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما طالب بسرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، اليوم الخميس، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد إستراتيجية وطنية للعمل:

وشدد على ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد إستراتيجية وطنية للعمل على الصحة العملية وتأهيل بيئة العمل لضمان حماية المواطنين كافة، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم وزيادة تشغيل النساء وتمكينهم وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال”.

وتابع الرئيس السيسي: “لقد قدنا معًا خلال السنوات الأخيرة صعاب وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموهم من تحديات سجلها التاريخ نحو بناء وطن عزيز.. فلكم عمال مصر خالص شكري واعتزازى وتقديري، وكل عام وأنتم بخير، ومصر فى رفعة وتقدم وازدهار دائمًا وأبدًا، وتحيا مصر”.

ونوه السيسي إلى أنه قام بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة"الحكومة وأصحاب العمل والعمال"، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.

حياة كريمة:

وأكد أنه إضافة إلى ذلك وإيمانًا منه بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال.

وتابع، وجهت بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدًا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.

عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم:

ووجه حديثه للعمال، قائلًا: “عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل ومعالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة”.