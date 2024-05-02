السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ للعمال لـ 1500 جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه قام بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال.

حياة كريمة

أكد “السيسي” خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، أنه إضافة إلى ذلك وايمانا منه بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال.

وتابع وجهت بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق اعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500 جنيه كحد أدني للعامل.

عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم

ووجه حديثه للعمال، قائلًا: “عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة”.