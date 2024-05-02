الداخلية تكشف حقيقة تعذيب طفل داخل قسم شرطة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول اختطاف طفل وتعرضه للتعذيب بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة.

وفى سياق اخر أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرار بإستمرار حبس موظف ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بحرق شقة زوجته عمدًا انتقامًا منها بالمقطم .

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

تفاصيل إشعال موظف النيران في الشقة بسبب خلافات مع زوجته

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام كل من زوجها وأشقائه بإضرام النيران عمدًا بالشقة لوجود خلافات بينهما.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء فتاة بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليها هى وزوجها داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وكانت قد وردت معلومات للواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، بادعاء فتاة كذبا تدعى "بسمة" بقيام 5 أشخاص بالتعدى عليها هى وزوجها داخل منزلهما بالضرب وقيامهم بتعريتها وتصويرها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بادعاء الفتاة "بسمة" بالكذب علي موقع التواصل الاجتماعي، وأن الفتاة قامت بعمل محضر بتعدى زوجها السابق عليها هى وزوجها الحالى بالضرب وإصابة زوجها.

كما دلت التحريات أن وراء الواقعة شخص يدعى "احمد شرشر"، 38 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، "له معلومات جنائية" طليق المجنى عليها "بسمة"، وأنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بزوج المجنى عليها الحالى، ويدعى "أحمد الليبي"، وكان الأخير السبب وراء طلاق بسمة والمتهم منذ أكثر من سنة وقام بالزواج من طليقة صديقه وقام بأخذ مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص هربا من أعين صديقه حتى لا يعلم بزواجهما.

وأكدت التحريات، أنه عندما قام أحد الأشخاص بتبليغ المتهم بمسكن طليقته وزوجها ذهب إليهما وقام بالتعدى عليهما وإصابة زوجها بإصابات بالغة مستخدما سلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.